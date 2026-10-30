Lễ hội Ẩm thực Yên Thế năm 2026: Tôn vinh đặc sản và bản sắc văn hóa

Tối 30/10, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Lễ hội Ẩm thực Yên Thế năm 2026. Điểm nhấn của lễ hội là quảng bá thương hiệu Gà đồi Yên Thế, giới thiệu đặc sản địa phương và tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực truyền thống.

Lễ hội diễn ra trong 7 ngày, từ 30/10 đến hết 5/11; góp phần kết nối, quảng bá sản phẩm nông nghiệp với bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thế Phan Tùng Dương nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu, thưởng thức các món ăn mà còn tạo không gian bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, phong tục và đời sống của người dân địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thế Phan Tùng Dương phát biểu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo chương trình, lễ hội có 12 gian hàng của các thôn, bản và 4 gian hàng chủ lực của xã, cùng các gian hàng thương mại của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong và ngoài địa phương. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản và món ăn truyền thống, được bài trí theo phong cách gần gũi với văn hóa địa phương.

Nổi bật là thương hiệu Gà đồi Yên Thế, bên cạnh các sản phẩm như gà thảo dược, thịt dê, lợn quay, chè xanh, mật ong rừng và nhiều sản vật đặc trưng. Đây là dịp để các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Theo ông Phan Tùng Dương, Gà đồi Yên Thế không chỉ là sản phẩm nông nghiệp quen thuộc mà còn trở thành hình ảnh nhận diện của địa phương. Thương hiệu được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận năm 2011 và đạt nhiều danh hiệu trong những năm tiếp theo. Cùng với các sản phẩm OCOP và đặc sản khác, Gà đồi Yên Thế góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống, có thế mạnh về nông nghiệp.

Điểm nhấn của phần hội là các cuộc thi chế biến món ăn, quay lợn, nấu cơm với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương,” giã bánh giầy dân tộc và thi đôi gà đẹp. Các hoạt động tạo cơ hội giới thiệu kỹ năng chế biến, kinh nghiệm ẩm thực và nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng thông qua hình thức trực quan, sinh động.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thế Phan Tùng Dương nhấn mạnh: “Lễ hội là không gian gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và kinh tế, giữa người sản xuất với người tiêu dùng.”

Địa phương mong muốn từ hoạt động quảng bá tại lễ hội sẽ hình thành thêm các mối liên kết, nâng cao giá trị sản vật quê hương và phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Khách tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản và món ăn truyền thống địa phương. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Bên cạnh các gian hàng ẩm thực, lễ hội tổ chức trưng bày sinh vật cảnh, giới thiệu nghệ thuật cây bonsai và không gian thưởng trà kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Các chương trình giao lưu hát Chèo, hát Văn, hát Then, nhảy sạp góp phần giới thiệu sự đa dạng trong đời sống văn hóa địa phương.

Đáng chú ý, Nhà trưng bày khởi nghĩa Yên Thế và các điểm di tích lịch sử liên quan mở cửa đón khách trong thời gian diễn ra lễ hội, tạo điều kiện để du khách kết hợp thưởng thức ẩm thực với tìm hiểu vùng đất gắn liền với cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) do người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám lãnh đạo.

Việc kết hợp ẩm thực với di sản và nghệ thuật truyền thống hướng tới hình thành trải nghiệm du lịch đa dạng, giúp du khách tìm hiểu câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn, sản phẩm. Qua đó, địa phương kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa.

Thông qua lễ hội, xã Yên Thế khuyến khích các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, cải thiện mẫu mã, bảo đảm an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu; đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh liên kết, mở rộng thị trường. Ban Tổ chức chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Lễ hội sẽ bế mạc vào chiều 5/11, kết hợp trao thưởng các hội thi và đấu giá đôi gà đẹp. Với sự kết hợp giữa quảng bá đặc sản, trải nghiệm ẩm thực, di sản lịch sử và nghệ thuật truyền thống, sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh Yên Thế giàu bản sắc, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và phát triển du lịch./.

Võ sáo – nét văn hóa đặc sắc của vùng đất khởi nghĩa Yên Thế Võ sáo còn được ví là “Thiết địch thần phong”, gắn với bài sáo “Bóng trăng Phồn Xương” huyền thoại – là nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Yên Thế.