Tối 30/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Lai Châu 2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải nhấn mạnh Lai Châu có vị trí quan trọng trong kết nối giao thương giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh Bắc Lào.

Hệ thống cửa khẩu, các tuyến giao thông liên vùng cùng tiềm năng nông nghiệp, dược liệu, du lịch là điều kiện để địa phương phát triển thương mại và kinh tế biên mậu.

Những năm qua, các sản phẩm thế mạnh của tỉnh như chè, mắc ca, dược liệu và sản phẩm OCOP ngày càng được thị trường quan tâm. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh, địa phương cần tiếp tục mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung cầu, gắn sản xuất với tiêu thụ.

Hội chợ là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu hàng hóa, nắm bắt nhu cầu khách hàng, trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác.

Thông qua sự kiện, tỉnh Lai Châu kỳ vọng các cơ sở sản xuất có thêm cơ hội xây dựng quan hệ hợp tác, phát triển đầu ra ổn định, nâng cao uy tín thương hiệu. Hoạt động giao thương cũng góp phần quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hóa và du lịch Lai Châu tới doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Người dân cùng du khách thưởng thức sản phẩm ẩm thực tại các gian hàng của huyện Kim Bình, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Lai Châu trong công tác tổ chức, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú cho biết hội chợ diễn ra trong bối cảnh cả nước tăng cường liên kết vùng, phát triển thị trường trong nước gắn với mở rộng xuất khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo ông Vũ Bá Phú, sự tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc và Lào tạo thêm cơ hội giao lưu kinh tế, kết nối đối tác và mở rộng thị trường. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nông sản chất lượng cao và ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu; tiếp cận trực tiếp nhà phân phối, khách hàng, đồng thời giúp người tiêu dùng nhận diện chất lượng, nguồn gốc hàng hóa.

Thời gian tới, Cục Xúc tiến thương mại tiếp tục phối hợp với tỉnh Lai Châu triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Cùng với đó, thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, mở thêm kênh tiêu thụ cho đặc sản và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Hội chợ thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo tổ chức.

Sự kiện quy tụ 228 gian hàng của các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước và doanh nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Oudomxay (Lào), góp phần mở rộng kết nối thị trường, hợp tác đầu tư./.

Lai Châu khơi thông nguồn lực, hướng tới tăng trưởng GRDP 10% GRDP 9 tháng tăng 9,62%, Lai Châu đang tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc các dự án và phát huy lợi thế từng ngành, lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.