Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2070/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động; chức năng, cơ cấu tổ chức, thành phần; nhiệm vụ, quyền hạn; hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; quan hệ với Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, các ngành; khen thưởng (Quy chế Hội đồng).

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số; các ý kiến khác nhau của các Ủy viên Hội đồng về việc đề xuất các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đều được báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng để xem xét, quyết định.

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1- Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội và các địa phương trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách về tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước.

2- Định kỳ đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tham mưu tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng.

3- Thành lập, hướng dẫn và tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của cụm thi đua, khối thi đua do Hội đồng tổ chức.

4- Xem xét, cho ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu đối với các danh hiệu vinh dự nhà nước "Tỉnh Anh hùng," "Thành phố Anh hùng," "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân," "Anh hùng Lao động" theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng (gọi tắt là danh hiệu Anh hùng) để tham mưu, tư vấn cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cơ cấu tổ chức; thành phần của Hội đồng

Hội đồng có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ.

Các Phó Chủ tịch gồm: Phó Chủ tịch nước (Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng); Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng).

Các thành viên Ủy viên Hội đồng gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Ủy viên thường trực Hội đồng).

Thường trực Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên thường trực Hội đồng.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Nhiệm vụ của Cơ quan thường trực của Hội đồng

Bộ Nội vụ là Cơ quan thường trực của Hội đồng, giúp việc cho Hội đồng và Thường trực Hội đồng, có các nhiệm vụ sau đây:

1- Dự thảo nội dung các văn bản theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

2- Tham mưu và triển khai thực hiện trình tự thủ tục hồ sơ trình Hội đồng và Thường trực Hội đồng về các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng, tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc," "Cờ thi đua của Chính phủ," Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 5 Điều 6 Quy chế này để Hội đồng và Thường trực Hội đồng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

3- Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng về việc đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng đối với các trường hợp đạt số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng theo quy định.

4- Tổng hợp ý kiến của các thành viên thường trực Hội đồng về việc đề nghị tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc," "Cờ thi đua của Chính phủ;" Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5- Tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của Hội đồng; tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng giải quyết các công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng, các ý kiến đề nghị của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố; tổng hợp báo cáo công tác của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

6- Trong trường hợp điều kiện khách quan cho phép, Cơ quan thường trực sẽ thực hiện việc gửi hồ sơ tài liệu, lấy ý kiến và biểu quyết trên môi trường điện tử tới các thành viên Hội đồng.

Đối với các hồ sơ mật được lưu trữ, bảo quản theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm lưu trữ phiếu kèm theo hồ sơ anh hùng theo quy định.

7- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Hội đồng, Thường trực Hội đồng họp và xem xét việc tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng; tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc," "Cờ thi đua của Chính phủ," Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 4 Điều 5 và khoản 5 Điều 6 Quy chế này.

8- Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng, Thường trực Hội đồng./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Theo Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 8/4/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng.