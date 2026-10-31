Thị trường thép đối mặt nhiều thách thức, nhu cầu vật liệu có tín hiệu cải thiện

Trong bối cảnh thị trường thép chịu áp lực từ cạnh tranh, chi phí đầu vào và các rào cản thương mại, Tập đoàn Hoa Sen vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong niên độ 2025-2026. Doanh thu hợp nhất đạt 37.736 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 623 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 102% và 104% kế hoạch theo phương án cao. Bên cạnh củng cố thị trường tôn thép trong nước và xuất khẩu, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống Hoa Sen Home, hướng tới mở rộng chuỗi giá trị và tạo động lực tăng trưởng dài hạn./.