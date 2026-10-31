Rời mốc 4.000 USD, giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất trong một năm

Tuần qua, sau hai phiên đi lên, giá vàng thế giới liên tiếp đi xuống và rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, mức thấp nhất trong một năm trong phiên cuối tuần, khi lạm phát tại Mỹ neo cao, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào tháng 12/2026.

Tính chung cả tuần, giá kim loại này đã giảm khoảng 2,9%, đồng thời ghi dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp. Giá vàng đã giảm 30% so với mức đỉnh kỷ lục 5.595 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1/2026.

Trong phiên đầu tuần (26/10), giá vàng giao ngay tăng 0,6%, khi giá dầu yếu đi giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát trước thềm cuộc họp chính sách của Fed.

Các chuyên gia tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định giá dầu điều chỉnh giảm và lực mua khi giá xuống là những yếu tố chính giúp giá vàng khởi sắc.

Sang phiên 27/10, giá vàng tiếp tục tăng khoảng 1%, nhờ giá dầu thô giảm. Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng giá dầu giảm giúp xoa dịu lo ngại lạm phát, từ đó có thể làm giảm lập trường thắt chặt của Fed.

Theo ông, thị trường hiện giao dịch chủ yếu dựa trên thông tin về tiến trình đàm phán hòa bình tại Trung Đông.

Giá vàng đảo chiều giảm 0,5% trong phiên 28/10 khi giá dầu Brent tăng hơn 1% sau vụ tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Trong khi đó, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,75-4% như dự báo, nhưng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,034%.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại quý độc lập, cho rằng môi trường lãi suất cao sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá vàng, dù kim loại quý khó bị bán tháo mạnh.

Phiên 29/10, giá vàng giảm 1,4%, sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ duy trì ở mức cao. Theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,5% trong tháng 9, sau khi tăng 0,3% trong tháng 8.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty High Ridge Futures, cho rằng khả năng lạm phát duy trì cao hơn mục tiêu của Fed đang củng cố dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12/2026. Theo ông, đây là áp lực lớn nhất đối với thị trường vàng hiện nay.

Trong phiên cuối tuần (30/10), giá vàng lao dốc xuống mức thấp nhất trong một năm, khi cổ phiếu công nghệ bị bán tháo do lo ngại chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) không mang lại lợi nhuận tương xứng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 3,5%, xuống 3.880,97 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2026 tại Mỹ chốt phiên giảm 3,3%, xuống 3.898,90 USD/ounce.

Ông Tai Wong nhận định các kim loại quý không thể thoát khỏi sức hút của một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán. Theo ông, lợi nhuận doanh nghiệp là nền tảng của đà tăng nhờ AI, và nền tảng này đang xuất hiện những vết nứt.

Các nhà phân tích của ngân hàng Commerzbank (Đức) cho rằng đà giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ có thể đã buộc nhà đầu tư bán các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Tuy nhiên, Commerzbank dự báo các kim loại quý sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Các kim loại quý khác còn giảm mạnh hơn vàng. Giá bạc giảm 6,5%, xuống 49 USD/ounce, lần đầu tiên xuống dưới 50 USD/ounce trong 11 tháng.

Giá bạch kim giảm 4,2%, xuống 1.425,02 USD/ounce, mức thấp nhất trong 13 tháng. Giá palađi giảm 3%, xuống 976,08 USD/ounce, mức thấp nhất trong 17 tháng, do lo ngại về nhu cầu từ ngành ôtô.

Ông Wong cho rằng điều đáng lo với bạc, bạch kim và palađi là đà giảm diễn ra dai dẳng, không phải một cú sụt mạnh rồi nhanh chóng phục hồi.

Khác với vàng, ba kim loại này không có sự hỗ trợ từ hoạt động mua của các ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn an toàn. Bạc ngày càng được coi là mặt hàng phụ thuộc vào tăng trưởng công nghiệp.

Ngân hàng HSBC cho biết nhu cầu bạc cho công nghiệp và trang sức đang giảm. HSBC dự báo giá bạc bình quân năm 2027 ở mức 64 USD/ounce, thấp hơn mức dự báo bình quân 71 USD/ounce cho năm nay.

Hiện cần 79 ounce bạc để đổi lấy một ounce vàng, mức cao nhất trong 11 tháng, so với 46 ounce hồi tháng 1, thời điểm bạc lập kỷ lục 122 USD/ounce. Theo công ty tư vấn Metals Focus, tỷ lệ này bình quân ở mức 82 trong giai đoạn 2020-2025, cho thấy giá bạc vẫn còn dư địa giảm so với vàng.

Về triển vọng, chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường vàng. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện dự đoán khoảng 80% khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 12/2026.

Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Ông Meger cho rằng tâm điểm tiếp theo là thị trường năng lượng. Bất kỳ sự leo thang hay hạ nhiệt nào tại Trung Đông làm giá năng lượng biến động đều có thể tác động đáng kể đến giá kim loại quý.

Giới đầu tư cũng theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11. Các chuyên gia của ngân hàng OCBC cho rằng kết quả bầu cử sẽ tác động đáng kể đến chính sách tài khóa, thuế quan và địa chính trị, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, đồng USD và giá vàng.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy các nhà phân tích đã hạ dự báo giá vàng năm 2026 trong quý thứ hai liên tiếp, do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cao, đồng USD mạnh và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn.

Dù vậy, thị trường vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ phục hồi trong năm 2027. Nhu cầu tại châu Á hiện khá trầm lắng, nhưng theo giới phân tích, nhu cầu mua của các ngân hàng trung ương thường tăng mỗi khi giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc trong tháng 9 cũng tăng hơn 28% so với tháng trước, lên mức cao nhất trong 5 tháng./.

Trộm tiền, vàng của dì ruột để đầu tư tiền ảo, cô gái bị lừa hơn 1,1 tỷ đồng V.T.M.T (sinh năm 2005) khai nhận đã lấy trộm tiền, vàng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng của dì ruột để đầu tư tiền ảo theo lời mời của một người trên mạng xã hội, nhưng sau đó bị lừa mất toàn bộ số tiền.