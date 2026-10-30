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Kinh tế Đức tăng trưởng vượt dự báo quý 3 nhưng vẫn đối mặt nhiều lực cản

GDP Đức tăng 0,2% trong quý 3/2026, vượt dự báo của giới phân tích nhờ tiêu dùng cải thiện, song xuất khẩu yếu và công nghiệp trì trệ tiếp tục cản trở đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Phương Hoa
Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế Đức tăng trưởng 0,2% trong quý 3/2026, cao hơn dự báo của giới phân tích, nhờ chi tiêu chính phủ và hộ gia đình tăng. Tuy nhiên, xuất khẩu suy yếu và hoạt động công nghiệp trì trệ cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo số liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 30/10, GDP tăng 0,2% trong giai đoạn từ tháng Bảy đến tháng Chín, cao gấp đôi mức dự báo 0,1% của các nhà phân tích được FactSet khảo sát.

So với cùng kỳ năm ngoái, GDP tăng 1,3% sau điều chỉnh giá. Tiêu dùng của hộ gia đình và chính phủ tăng, trong khi đầu tư giảm và xuất khẩu mất đà.

Đà phục hồi vẫn chịu sức ép từ chi phí năng lượng cao, nhu cầu bên ngoài yếu và những bất ổn thương mại.

Thị trường lao động cũng chưa khởi sắc khi số người thất nghiệp trong tháng Mười vượt 3 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 6,4%. Dù vậy, Chính phủ Đức đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 lên 1,3%, nhờ kỳ vọng đầu tư công vào quốc phòng và hạ tầng sẽ tạo động lực mới.

Với vai trò là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), tình hình của Đức ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại và chuỗi cung ứng khu vực.

Tăng trưởng yếu kéo dài tại nước này có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu, gây sức ép lên các đối tác xuất khẩu trong EU. Ngược lại, sự phục hồi của kinh tế Đức sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất và thương mại toàn liên minh./.

(TTXVN/Vietnam+)
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