Litva hướng tới áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc toàn dân

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 29/10, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda tuyên bố nước này có kế hoạch áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc toàn dân vào năm 2032, trong bối cảnh các lo ngại về an ninh gia tăng trong khu vực.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Nhà nước, Tổng thống Nausėda cho biết giới lãnh đạo chính trị và quân sự Litva đã thống nhất về lộ trình nói trên. Theo quy định mới, phụ nữ vẫn có thể tham gia nghĩa vụ quân sự trên cơ sở tự nguyện.

Hiện tại, Litva tuyển chọn hơn 5.000 thanh niên nhập ngũ mỗi năm. Khi áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự toàn dân, chỉ tiêu này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 7.500 người/năm, sau khi tính đến các yếu tố nhân khẩu học và tiêu chuẩn sức khỏe.

Tổng thống Nausėda nhấn mạnh, mốc thời gian 2032 là phương án tối ưu, giúp đất nước có đủ thời gian chuẩn bị cơ sở hạ tầng, chỗ ở và đào tạo lực lượng huấn luyện viên, đồng thời cân bằng giữa việc huấn luyện tân binh và nâng cao năng lực cho lực lượng dự bị.

Liên quan đến quyết định này, Thủ tướng Mindaugas Sinkevičius cho biết chính phủ từng mong muốn đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi, song đã chấp thuận đề xuất của phía quân đội về mốc thời gian 2032 nhằm bảo đảm tính sẵn sàng cao nhất. Để đáp ứng quy mô mới, Litva sẽ đào tạo khoảng 300 huấn luyện viên và xây dựng thêm các cơ sở vật chất phụ trợ.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quốc phòng Nhà nước Litva cũng thống nhất mở rộng các hình thức phục vụ cho lính nghĩa vụ, bao gồm huấn luyện vận hành thiết bị bay không người lái hoặc hỗ trợ Lực lượng Biên phòng Nhà nước và các dịch vụ cứu hộ, cứu hỏa.

Litva từng tái khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự một phần vào năm 2015 nhằm tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia sau những biến động an ninh tại khu vực./.

Litva và Latvia sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của NATO Tổng thống Litva và Latvia đều bày tỏ việc sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ của mình đồng thời khẳng định đây là sức mạnh răn đe đáng tin cậy.