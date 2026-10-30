Đến năm 2030, trẻ em dưới 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2071/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, ưu tiên chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có khả năng tự bảo đảm cuộc sống. Đồng thời, mở rộng cơ hội học tập, lao động, khởi nghiệp, sáng tạo, sản xuất, kinh doanh và tham gia các hoạt động xã hội, tạo điều kiện để người khuyết tật phát huy năng lực, tự chủ và hòa nhập cộng đồng.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và can thiệp sớm phù hợp với từng dạng khuyết tật. Trẻ em và người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp.

Đối với giáo dục, trẻ em khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tạo cơ hội tiếp cận giáo dục phù hợp, hòa nhập và phát triển toàn diện. Người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, tiếp cận việc làm, vay vốn tạo sinh kế, khởi nghiệp hoặc phát triển sản xuất, kinh doanh.

Kế hoạch cũng đặt yêu cầu các công trình xây dựng mới, công trình công cộng được cải tạo, nâng cấp phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tiếp cận và sử dụng đối với người khuyết tật. Nhóm đối tượng này được tiếp cận dịch vụ công, dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông và trợ giúp pháp lý miễn phí.

Đến năm 2045, Việt Nam hướng tới phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bình đẳng, hòa nhập đối với người khuyết tật; nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện để người khuyết tật sống độc lập, phát triển toàn diện và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về người khuyết tật; tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm, chẩn đoán, can thiệp sớm và phục hồi chức năng.

Cùng với đó, tăng cường khả năng tiếp cận của người khuyết tật đối với hạ tầng, công trình công cộng, giao thông, thông tin và các dịch vụ thiết yếu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Ngành giáo dục được yêu cầu tạo điều kiện để người khuyết tật học tập ở các cấp học, đào tạo nghề; phát triển trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục chuyên biệt và chương trình can thiệp phù hợp với trẻ tự kỷ, trẻ có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt.

Đặc biệt, các cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền và lực lượng chức năng phải chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại, ngược đãi, bỏ rơi, phân biệt đối xử hoặc lợi dụng người khuyết tật để trục lợi./.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới Ban Bí thư xác định công tác người khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển con người...