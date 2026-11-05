Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ có thể tác động thế nào tới các vấn đề Iran, Israel và Ukraine?

Theo CNN, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể tác động tới chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump, đặc biệt trong quan hệ với Iran, Israel và Ukraine.

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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ có thể làm thay đổi chính sách với Iran, Israel và Ukraine?

Hàn Quốc nghi Triều Tiên phóng nhiều loại tên lửa

Tin tặc đánh cắp 100 triệu euro từ ngân hàng Pháp

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