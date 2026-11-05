Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ có thể tác động thế nào tới các vấn đề Iran, Israel và Ukraine?

Chào mừng quý độc giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.
Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:
Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ có thể làm thay đổi chính sách với Iran, Israel và Ukraine?
Hàn Quốc nghi Triều Tiên phóng nhiều loại tên lửa
Tin tặc đánh cắp 100 triệu euro từ ngân hàng Pháp
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