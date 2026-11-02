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Houthi cảnh báo "trả đũa" Saudi Arabia, lên kế hoạch không kích hàng loạt mỏ dầu

Lực lượng Houthi tại Yemen cáo buộc Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cảng Ras Isa, cảng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng bên bờ Biển Đỏ, thuộc tỉnh Hodeidah ở miền Tây nước này.

Viết Thành
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Houthi cảnh báo "trả đũa" Saudi Arabia, lên kế hoạch không kích hàng loạt mỏ dầu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Houthi cảnh báo tiếp tục tấn công các mục tiêu dầu mỏ, hàng không của Saudi Arabia.

Iran cảnh báo cuộc chiến mới với Mỹ có thể sẽ kéo dài.

Israel tiếp tục không kích Gaza khiến nhiều người thiệt mạng.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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