Houthi cảnh báo "trả đũa" Saudi Arabia, lên kế hoạch không kích hàng loạt mỏ dầu

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Houthi cảnh báo tiếp tục tấn công các mục tiêu dầu mỏ, hàng không của Saudi Arabia.

Iran cảnh báo cuộc chiến mới với Mỹ có thể sẽ kéo dài.

Israel tiếp tục không kích Gaza khiến nhiều người thiệt mạng.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành