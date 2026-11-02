Bản tin 60s ngày 2/11/2026 gồm những nội dung sau:

Bỏ đề xuất người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác.

Á quân Olympia 2026 để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả dù không vô địch.

Thót tim cảnh xe đầu kéo lao vào đuôi xe bị lật khiến nhiều người bỏ chạy.

Khởi tố 23 đối tượng sử dụng ma túy tại chung cư The Sóng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Vườn quốc gia Ba Vì đông nghẹt vì dòng người đổ xô săn hoa dã quỳ tháng 11.

Khoảnh khắc máy bay tư nhân lao xuống “như tên lửa” khiến 9 người chết ở Florida, Mỹ.

Tổng thống Mỹ dọa đánh sập pháo đài hạt nhân Iran chỉ trong 10 phút.

Ukraine chủ động nhờ lãnh đạo Phần Lan và Na Uy liên lạc với Tổng thống Nga Putin./.