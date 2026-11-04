Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Triều Tiên tiếp tục phóng vật thể chưa xác định giữa lúc Mỹ thúc đẩy đối thoại

Châu Âu bước vào mùa Đông với mức dự trữ khí đốt thấp nhất trong 13 năm

Binance công bố thủ đoạn đánh cắp 6,34 tỷ USD

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Minh Hiếu