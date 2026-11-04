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Triều Tiên tiếp tục phóng vật thể chưa xác định giữa lúc Mỹ thúc đẩy đối thoại

Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông, sau loạt thử nghiệm vũ khí, giữa lúc Mỹ tìm cách nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Triều Tiên tiếp tục phóng vật thể chưa xác định giữa lúc Mỹ thúc đẩy đối thoại

Châu Âu bước vào mùa Đông với mức dự trữ khí đốt thấp nhất trong 13 năm

Binance công bố thủ đoạn đánh cắp 6,34 tỷ USD

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Triều Tiên #Hàn Quốc #Thử nghiệm vũ khí #Dự trữ khí đốt châu Âu #Binance

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