Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản thiết lập khuôn khổ hợp tác tại Bắc Cực

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ thiết lập Quan hệ đối tác Bắc Cực-Thái Bình Dương ba bên (TAPP), nhằm thúc đẩy hợp tác về an toàn hàng hải, ứng phó khẩn cấp và các cơ hội kinh tế tại khu vực này.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 31/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng nước này Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về TAPP bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ.

Theo văn kiện, ba nước sẽ thành lập nhóm công tác chung về Bắc Cực-Thái Bình Dương để thúc đẩy trao đổi và phối hợp trong các lĩnh vực tiềm năng. Trọng tâm trước mắt là tăng cường hiểu biết về an toàn hàng hải, các hoạt động ứng phó khẩn cấp và chia sẻ thông tin về cơ hội hợp tác kinh tế trong khu vực.

Việc thiết lập cơ chế hợp tác mới nằm trong nỗ lực mở rộng quan hệ đối tác ba bên, vốn tập trung vào các lĩnh vực an ninh và an ninh kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các nước do tiềm năng về tuyến vận tải biển, tài nguyên và các hoạt động kinh tế, đồng thời có ý nghĩa đối với an ninh hàng hải và chuỗi cung ứng quốc tế.

Các ngoại trưởng cũng đề cập việc tăng cường hợp tác an ninh kinh tế, củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và thúc đẩy phối hợp trong các lĩnh vực công nghệ mới./.

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