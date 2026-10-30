Rơi trực thăng chở 6 người ở khu vực miền núi Ấn Độ

Ngày 30/10, một trực thăng chở 6 người đã rơi xuống sườn núi gần thị trấn Joshimath, thuộc bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, trong điều kiện thời tiết xấu.

Giới chức địa phương đã khẩn trương triển khai lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, song chưa xác nhận thông tin thương vong.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trên trực thăng có một phi công và 5 hành khách nam, cất cánh từ Badrinath lúc khoảng 13h15 (giờ địa phương), hướng tới sân bay Sahastradhara ở thành phố Dehradun.

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, máy bay mất liên lạc và biến mất khỏi hệ thống định vị khi bay qua thung lũng Joshimath.

Các báo cáo ban đầu cho biết trực thăng rơi xuống sườn núi gần nhà máy thủy điện JP Power House và cầu Marwari, thuộc huyện Chamoli.

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền bang Uttarakhand đã huy động cảnh sát, quân đội... tham gia tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên, mưa lớn, mây mù dày đặc và tầm nhìn hạn chế gây nhiều khó khăn cho công tác xác định vị trí máy bay gặp nạn.

Vụ tai nạn tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không tại khu vực miền núi Himalaya, nơi điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp và địa hình hiểm trở gây nhiều rủi ro.

Badrinath là một trong 4 thánh địa Hindu nổi tiếng thuộc tuyến hành hương Char Dham, cùng với Yamunotri, Gangotri và Kedarnath.

Hằng năm, khu vực này thu hút đông đảo tín đồ hành hương, trong đó nhiều người lựa chọn trực thăng làm phương tiện di chuyển qua địa hình núi cao hiểm trở./.

Rơi trực thăng quân sự Italy tại Bosnia và Herzegovina, 4 người thiệt mạng Bộ Quốc phòng Italy xác nhận 4 người thiệt mạng gồm 2 binh sỹ thuộc Lục quân Italy và 2 thành viên thuộc Quân đoàn Tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ Italy.