Australia rà soát lại quy định thị thực đối với du học sinh

Chính phủ Australia đang chuẩn bị điều chỉnh chiến dịch siết chặt quản lý sinh viên quốc tế thông qua việc cải tổ các yêu cầu cấp thị thực (visa). Động thái này nhằm bảo đảm các quy định khắt khe không trở thành rào cản ngăn những ứng viên chất lượng đến với nước này, trong bối cảnh các trường đại học có nguy cơ thiệt hại 2 tỷ AUD (1,41 tỷ USD) doanh thu.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, dự báo số lượng sinh viên quốc tế nhập học mới tại các trường đại học công lập của Australia sẽ giảm khoảng 18% trong năm nay, đe dọa làm “bốc hơi” khoảng 2 tỷ AUD doanh thu trong vòng 3 năm tới.

Trong bài phát biểu tại thành phố Sydney ngày 30/10, Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục Quốc tế Julian Hill thừa nhận chính những quy định thị thực khắt khe hiện hành đã làm suy giảm số lượng sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, ông cho rằng đây chỉ là một phần nguyên nhân, bên cạnh các yếu tố khác như sức ép từ chi phí sinh hoạt và sự cạnh tranh từ các quốc gia đối thủ.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm bắt nguồn từ Chỉ thị 106 cấp bộ (Ministerial Direction 106) được áp dụng vào năm 2024, nhằm giúp lực lượng chức năng đánh giá ý định học tập thực sự của đương đơn xin visa và giám sát kỹ lưỡng năng lực tài chính. Hậu quả là tỷ lệ từ chối visa du học tăng vọt trong 2 năm qua, với hơn 24,2% số hồ sơ bị bác trong năm tài chính gần nhất.

Nhằm khắc phục tình trạng này, Chính phủ Australia dự kiến sẽ rà soát lại các yêu cầu tài chính, đặc biệt là đối với sinh viên quốc tế đến từ khu vực Nam Á, giữa lúc có nhiều lo ngại rằng tỷ lệ từ chối visa tăng vọt (hơn 51% hồ sơ từ Nepal và hơn 40% hồ sơ từ Ấn Độ bị từ chối) đang làm nản lòng những ứng viên thực chất.

Hiện các quan chức thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục Australia đang xây dựng bộ tiêu chuẩn tài chính mới áp dụng riêng cho Nam Á, đồng thời soạn thảo quy định thay thế Chỉ thị 106. Các trường đại học và đại lý giáo dục sẽ được tham vấn về những thay đổi này trong tháng 11 tới.

Những thay đổi đang được xem xét nhằm mang lại sự chắc chắn hơn cho các sinh viên tương lai. Trợ lý Bộ trưởng Hill để ngỏ khả năng nâng ngưỡng yêu cầu tài chính, lập luận rằng một bộ tiêu chuẩn rõ ràng hơn có thể giúp cải thiện tỷ lệ cấp phép visa, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc thu hẹp số lượng ứng viên đủ điều kiện.

Ngoài ra, Australia cũng đang nghiên cứu áp dụng hệ thống theo mô hình của New Zealand, cho phép sinh viên ký quỹ một khoản tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí để minh chứng năng lực tài chính, dù đây được xem là một cải cách mang tính dài hạn.

Ông Hill khẳng định Chính phủ không có ý định từ bỏ nỗ lực kiểm soát làn sóng di cư của sinh viên, vì các thay đổi là bắt buộc để bảo vệ tính liêm chính của hệ thống. Dù vậy, ông nhấn mạnh mục đích của chính phủ không phải là "đánh chìm" ngành giáo dục quốc tế như cách một số quốc gia khác đã làm.

Giáo dục quốc tế hiện là ngành xuất khẩu lớn thứ năm của Australia và là nguồn cung lao động cho khoảng 250.000 việc làm trong nước./.

Australia chính thức áp dụng các quy định mới về thị thực du học Nhằm chấm dứt tình trạng "nhảy visa" và ngăn chặn hành vi trục lợi, Australia chính thức áp dụng quy định siết chặt thị thực du học, đặt mục tiêu giảm mạnh lượng cư dân tạm trú trong thời gian tới.