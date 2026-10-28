Nhật Bản thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi kêu gọi các nước ASEAN tăng cường đoàn kết và phối hợp ứng phó với những thách thức an ninh khu vực trong bối cảnh cán cân quân sự đang thay đổi nhanh chóng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những tính toán sai lầm.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản-ASEAN tổ chức tại Cebu, Philippines, với sự tham dự của đại diện 11 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bộ trưởng Koizumi nhận định môi trường an ninh khu vực đang diễn biến ngày càng phức tạp do nguy cơ gia tăng các hành vi gây sức ép đối với những quốc gia dễ bị tổn thương, cùng với những thách thức từ thiên tai và các cuộc xung đột trên thế giới.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt qua những khác biệt giữa các nước thành viên để ứng phó với các thách thức chung, ông Koizumi đề xuất mở rộng hợp tác giữa Nhật Bản, ASEAN và các đối tác bên ngoài khối trong những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), các hệ thống không người lái và bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu dưới biển.

Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Koizumi đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc tăng cường đầu tư quốc phòng và duy trì phối hợp chiến lược nhằm củng cố năng lực răn đe của liên minh Nhật-Mỹ trước những thay đổi của môi trường an ninh khu vực.

Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, Bộ trưởng Koizumi đã thông báo với phía Mỹ về tiến trình sửa đổi chiến lược an ninh của Nhật Bản, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Cũng trong ngày 28/10, Bộ trưởng Koizumi đã có cuộc hội đàm đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin Chul.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ hợp tác ba bên với Mỹ nhằm ứng phó với các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Hai bộ trưởng hoan nghênh việc duy trì trao đổi thường xuyên ở cấp cao giữa các cơ quan quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc từ đầu năm nay, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Theo kế hoạch, ngày 29/10, Bộ trưởng Koizumi sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), dự kiến quy tụ đại diện 11 nước thành viên ASEAN và 8 đối tác đối thoại, gồm Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, New Zealand và Nga./.

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