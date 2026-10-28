Hàn Quốc phạt Google, Apple 45 triệu USD vì chính sách thanh toán trong ứng dụng

Ủy ban Truyền thông và Thông tin Hàn Quốc (KMCC) ngày 28/10 cho biết sẽ áp dụng các khoản tiền phạt với tổng trị giá 63,7 tỷ won (khoảng 45 triệu USD) đối với Google và Apple do hạn chế các lựa chọn thanh toán của nhà phát triển ứng dụng thông qua các chính sách thanh toán trong ứng dụng.

KMCC đã thông qua quyết định phạt Google 42,9 tỷ won và Apple 20,81 tỷ won vì vi phạm Luật Kinh doanh viễn thông liên quan đến các chính sách thanh toán trên kho ứng dụng. Cơ quan này đồng thời ban hành các lệnh khắc phục đối với hai tập đoàn công nghệ của Mỹ.

Theo KMCC, Google và Apple đã lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường khi buộc các nhà phát triển ứng dụng phải sử dụng những phương thức thanh toán do hai công ty chỉ định, đồng thời áp đặt các điều kiện bất lợi đối với những lựa chọn thanh toán của bên thứ ba.

Quyết định trên được đưa ra khoảng ba năm sau khi cơ quan quản lý Hàn Quốc lần đầu thông báo cho Google và Apple về các hành vi vi phạm bị cáo buộc vào tháng 10/2023.

KMCC yêu cầu hai công ty cho phép các nhà phát triển cung cấp các phương thức thanh toán thay thế, bao gồm việc tích hợp các đường dẫn thanh toán bên ngoài trong ứng dụng. Cơ quan này cũng yêu cầu điều chỉnh mức phí áp dụng đối với các hệ thống thanh toán của bên thứ ba về mức hợp lý hơn.

Đối với Google, KMCC yêu cầu sửa đổi các hướng dẫn về trải nghiệm người dùng liên quan đến thanh toán của bên thứ ba. Trong khi đó, Apple phải bãi bỏ quy định buộc các nhà phát triển nộp các phiên bản ứng dụng riêng biệt khi muốn cung cấp các lựa chọn thanh toán thay thế.

Chủ tịch KMCC Kim Jong-cheol nhấn mạnh rằng một hệ sinh thái thị trường ứng dụng công bằng và bền vững chỉ có thể được xây dựng thông qua mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các đơn vị vận hành chợ ứng dụng và các nhà phát triển.

Theo quyết định của cơ quan quản lý, Google và Apple phải nộp kế hoạch tuân thủ trong vòng một tháng kể từ khi nhận được các lệnh khắc phục và hoàn tất việc thực hiện các thay đổi được yêu cầu trong vòng ba tháng.

Phản hồi quyết định này, Google bày tỏ sự lấy làm tiếc, cho rằng KMCC chưa xem xét đầy đủ những thay đổi chính sách gần đây của hãng nhằm mở rộng các lựa chọn thanh toán cho nhà phát triển và giảm mức phí hoa hồng. Trước đó, vào tháng 3, Google đã công bố kế hoạch cho phép các hình thức thanh toán bên ngoài và hạ mức phí dịch vụ./.

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