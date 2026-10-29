Thế giới

Châu Á-TBD

Triều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Vụ phóng mới nhất này diễn ra trong bối cảnh trước đó Triều Tiên đã tiến hành đợt phóng nhiều tên lửa đạn đạo sau cuộc thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm gần đây của Hàn Quốc.

Đào Lâm
Hình ảnh vụ phóng tên lửa chiến lược tầm trung của Triều Tiên, ngày 3/10. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)
Hình ảnh vụ phóng tên lửa chiến lược tầm trung của Triều Tiên, ngày 3/10. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 29/10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể bay chưa được xác định theo hướng ra vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo đã phát hiện vụ phóng này, song chưa công bố thêm các chi tiết liên quan đến loại vật thể, quỹ đạo bay hay tầm bắn của phương tiện được phóng.

Vụ phóng mới nhất này diễn ra trong bối cảnh trước đó Triều Tiên đã tiến hành đợt phóng nhiều tên lửa đạn đạo sau cuộc thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm gần đây của Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quan hệ Hàn Quốc và Triều Tiên #Triều Tiên phóng vật thể #Triều Tiên phóng các vật thể bay Hàn Quốc Triều Tiên
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Hàn Quốc phát triển vệ tinh thu gom rác thải vũ trụ

Việc triển khai ADR-SAT được kỳ vọng giúp Hàn Quốc củng cố vị thế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp kiểm soát rác thải vũ trụ.

(Tư liệu) Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda trả lời phỏng vấn báo chí tại Tokyo, Nhật Bản ngày 25/11/2022. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda từ trần

Ngày 26/10, Nhật Bản công bố cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã từ trần hưởng thọ 90 tuổi, ông là chính trị gia thiện cảm với Việt Nam, có nhiều cống hiến trong tăng cường quan hệ Việt-Nhật.

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc: Hơn 500 người bị thương do bão Champi

Ít nhất 527 người bị thương trong các trận gió lớn và mưa xối xả khi bão Champi quét qua Đài Loan của Trung Quốc, dù bão đang suy yếu nhưng sức gió giật vẫn khoảng 126 km/h gần tâm bão.