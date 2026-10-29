Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 29/10 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình sau khi Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động mà Seoul coi là khiêu khích.



Theo hãng thông tấn Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan, ở bờ biển phía Đông Triều Tiên, vào khoảng 10 giờ 30 (giờ Việt Nam) và bay khoảng 250 km.

Quân đội Hàn Quốc đang tiếp tục phân tích các thông số liên quan, tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với khả năng xảy ra các vụ phóng tiếp theo. Seoul nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa đạn đạo vi phạm những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.



Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản cho biết tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Thủ tướng Sanae Takaichi yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xác minh an toàn của tàu thuyền và máy bay, đồng thời thu thập, phân tích thông tin.

Nhật Bản cũng gửi công hàm phản đối Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang trao đổi chặt chẽ thông tin liên quan vụ phóng.



Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên Triều gia tăng sau vụ nổ mìn tại khu vực biên giới ngày 21/9 khiến ba binh sỹ Hàn Quốc bị thương. Khoảng một tuần trước, Seoul đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Bình Nhưỡng nhằm giải quyết những bất đồng về phân định đường ranh giới và hạn chế nguy cơ va chạm tại khu vực biên giới. Triều Tiên bác bỏ trách nhiệm liên quan vụ nổ mìn.



Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 17 của Triều Tiên trong năm nay và là lần đầu tiên trong vòng 17 ngày qua. Trước đó, ngày 12/10, Triều Tiên cũng phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông. Quân đội Hàn Quốc cho biết một số tên lửa trong đợt phóng này bay hơn 900 km./.

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản phối hợp ứng phó vụ phóng tên lửa của Triều Tiên Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang trao đổi chặt chẽ các thông tin liên quan tới các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó.