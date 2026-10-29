Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc mạnh tay với hành vi gian lận thi cử bằng kính AI

Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ đề nghị truy tố hình sự người gian lận bằng kính AI, tăng thời hạn cấm dự thi và triển khai các biện pháp kiểm tra nhằm bảo đảm tính công bằng trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Hoàng Châu

Ngày 29/10, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ đề nghị truy tố hình sự những người gian lận bằng kính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong kỳ thi tuyển sinh đại học (CSAT), đồng thời thúc đẩy nâng thời hạn cấm dự thi từ 1 năm lên 3 năm.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc khẳng định sẽ xử lý nghiêm hành vi này, coi đây là hành động cố ý, có tổ chức nhằm cản trở hoạt động của kỳ thi quốc gia.

Người vi phạm sẽ bị đề nghị xử lý hình sự về hành vi dùng thủ đoạn gian dối cản trở thi hành công vụ. Bộ cũng sẽ tích cực khuyến nghị các trường đại học áp dụng quy định tương tự đối với kỳ thi tuyển sinh riêng, sau khi gần đây phát hiện một số trường hợp gian lận bằng kính AI trong các kỳ thi này.

Ngay từ kỳ thi CSAT năm nay, dự kiến diễn ra ngày 19/11, mỗi điểm thi sẽ bố trí một cán bộ chuyên trách kiểm tra kính AI. Bộ Giáo dục cũng sẽ thiết lập mạng lưới phản ứng nhanh với các cơ quan giáo dục địa phương để xử lý ngay những trường hợp nghi vấn.

Đối với kỳ thi năm tới, bộ dự kiến xem xét đưa vào sử dụng thiết bị dò sóng vô tuyến do các cơ quan chuyên môn phát triển để phát hiện thiết bị điện tử trái phép, sau khi đánh giá tính khả thi.

Hồi tháng Bảy, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã bổ sung kính AI vào danh mục vật dụng bị cấm mang vào kỳ thi CSAT và ban hành hướng dẫn xử lý các trường hợp gian lận./.

(TTXVN/Vietnam+)
#gian lận thi cử #kính AI #Hàn Quốc #kỳ thi CSAT #Bộ Giáo dục Hàn Quốc #truy tố hình sự Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Làn sóng ChatGPT - AI

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Hàn Quốc phát triển vệ tinh thu gom rác thải vũ trụ

Việc triển khai ADR-SAT được kỳ vọng giúp Hàn Quốc củng cố vị thế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp kiểm soát rác thải vũ trụ.

(Tư liệu) Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda trả lời phỏng vấn báo chí tại Tokyo, Nhật Bản ngày 25/11/2022. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda từ trần

Ngày 26/10, Nhật Bản công bố cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã từ trần hưởng thọ 90 tuổi, ông là chính trị gia thiện cảm với Việt Nam, có nhiều cống hiến trong tăng cường quan hệ Việt-Nhật.