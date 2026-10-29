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Google tung “quân bài” mới trong cuộc đua an ninh mạng

Việc ra mắt Gemini 4 Carbon cho thấy các công ty công nghệ đang đẩy mạnh phát triển AI có năng lực lập trình và an ninh mạng cao hơn, đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro khi triển khai các mô hình này.

Thanh Phương
Google tung “quân bài” mới trong cuộc đua an ninh mạng

Ngày 28/10, công ty công nghệ Google thuộc tập đoàn Alphabet công bố mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới Gemini 4 Carbon, tập trung vào lập trình và an ninh mạng, trong bối cảnh cạnh tranh với OpenAI và Anthropic ngày càng gia tăng.

Theo Google, Gemini 4 Carbon là mô hình mới nhất trong dòng Gemini dành cho các nhà phát triển và khách hàng doanh nghiệp, được giới thiệu chỉ hai tuần sau Gemini 4 Argon. Mô hình này đạt hiệu suất hàng đầu trong các tác vụ an ninh mạng như phát hiện và khai thác lỗ hổng, vá lỗi phần mềm. Trong các bài kiểm tra nội bộ, Gemini 4 Carbon tạo mã nguồn an toàn thành công với tỷ lệ cao hơn gấp đôi so với phiên bản Argon.

Được thiết kế để xử lý các nhiệm vụ kỹ thuật và lập trình phức tạp kéo dài, Gemini 4 Carbon sẽ được Google triển khai trước cho một nhóm chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thông qua chương trình Fairwind, trong khi hãng tiếp tục thử nghiệm các biện pháp bảo đảm an toàn.

Mô hình có giá 2 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 10 USD cho mỗi triệu token đầu ra, tương đương mức giá khởi điểm của Gemini 4 Argon.

Việc ra mắt Gemini 4 Carbon cho thấy các công ty công nghệ đang đẩy mạnh phát triển AI có năng lực lập trình và an ninh mạng cao hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro khi triển khai các mô hình này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Google #Gemini 4 Carbon #Trí tuệ nhân tạo #An ninh mạng #Lập trình
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