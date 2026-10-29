Đồ uống vị cốm thu hút khách khi Hà Nội vào Thu

Bước vào tiết trời Thu mát mẻ, nhiều hàng quán tại Hà Nội đồng loạt ra mắt các loại đồ uống chế biến từ cốm.

Sự kết hợp tinh tế giữa thức quà truyền thống đặc trưng của mùa Thu Thủ đô và công thức pha chế hiện đại đã nhanh chóng tạo nên một trào lưu thưởng thức sôi động, thu hút đông đảo người dân cùng du khách tìm đến trải nghiệm.

Dạo quanh các tuyến phố trung tâm như khu vực Nhà thờ Lớn, Hàng Than, hay những con phố sầm uất tập trung đông đảo giới trẻ như Tô Hiệu, Cầu Giấy, không khó để bắt gặp các biển hiệu quảng bá đồ uống cốm xuất hiện dày đặc.

Mỗi độ Thu về, cốm luôn là đặc sản gắn liền với văn hóa ẩm thực Hà thành. Tuy nhiên, thay vì chỉ thưởng thức cốm mộc cùng chuối chín hay nhâm nhi bên chén trà nóng như lối xưa, hạt cốm non nay đã được các chủ quán khéo léo đưa vào vị trí nổi bật nhất trên bảng thực đơn.

Hàng loạt món nước mới lạ đã được tung ra thị trường, tiêu biểu như trà sữa cốm dẻo, càphê cốm, bột trà xanh kết hợp cốm non hay trà sen cốm. Mức giá cho một ly đồ uống mang hương thu Hà Nội dao động từ 30.000 đến 65.000 đồng tùy thuộc vào phân khúc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Sự đa dạng trong cách pha chế chính là điểm nhấn giữ chân thực khách. Từ một ly trà sữa với lớp cốm non sên dẻo bùi bùi dưới đáy cốc, trà sữa cốm kem mặn béo ngậy, cho đến những ly càphê trứng hay càphê sữa được rắc nhẹ lớp cốm mộc lên bề mặt đều mang đến trải nghiệm vị giác độc đáo.

Bên cạnh đó, thói quen thong dong nhâm nhi xôi cốm cùng một ly trà chanh phố cổ cũng đang trở thành thú vui tao nhã được nhiều người ưa chuộng.

Ghi nhận thực tế cho thấy lượng khách tìm mua các loại đồ uống từ cốm tăng cao, đặc biệt là vào các khung giờ chiều mát.

Theo chia sẻ từ chị Ngân, quản lý một quán càphê trên phố Tô Hiệu, để đảm bảo hương vị chuẩn xác nhất, quán phải tuyển chọn kỹ lưỡng nguồn cốm non.

"Cốm được chúng tôi sên dẻo cẩn thận để làm phần nhân ăn kèm, giúp giữ trọn vẹn mùi thơm thay vì lạm dụng hương liệu tổng hợp. Kể từ khi thời tiết chuyển thu, số lượng cốc đồ uống vị cốm bán ra mỗi ngày của quán tăng mạnh và luôn trong tình trạng cháy hàng từ sớm," chị Ngân cho biết.

Sức hút của trào lưu này không chỉ đến từ sự mới lạ mà còn nằm ở sự giao thoa hài hòa giữa nguyên liệu truyền thống của làng nghề với thói quen giải khát hiện đại.

Cầm trên tay ly trà sữa cốm thơm lừng, bạn Minh Anh (22 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) chia sẻ: "Vị bùi dẻo của cốm quyện cùng vị béo ngậy của sữa và chút chát nhẹ của trà tạo nên một hương vị rất cuốn hút. Thưởng thức một ngụm là cảm nhận được ngay không khí của mùa Thu."

Cách làm mới mẻ này không chỉ làm phong phú thêm bản đồ ẩm thực đường phố, mà còn là nhịp cầu nối ý nghĩa giúp hạt cốm truyền thống tiếp cận gần gũi, tự nhiên hơn với đời sống thường nhật của thế hệ trẻ./.

Cốm, thức quà tao nhã mà độc đáo của mùa Thu Hà Nội Để làm ra những hạt cốm mang hương vị đặc trưng của Hà Nội, phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự cẩn thận cũng như tình yêu đối với nghề của người nghệ nhân.