Liên hợp quốc: Thế giới cần tăng gấp ba tốc độ phục hồi thiên nhiên

Khoảng 252 triệu ha thiên nhiên trên toàn cầu đang được phục hồi, đánh dấu quy mô nỗ lực lớn nhất từng được ghi nhận. Tuy nhiên, báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 29/10 cho thấy tiến độ vẫn cần tăng gấp ba để đạt mục tiêu phục hồi 1 tỷ ha vào năm 2030.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nairobi (Kenya), bà Doreen Robinson thuộc Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cho biết báo cáo ghi nhận nỗ lực phục hồi thiên nhiên lớn nhất trong lịch sử, với tổng diện tích tương đương diện tích Argentina hoặc Algeria.

Để đạt mục tiêu cuối thập niên này, nguồn tài chính cũng cần tăng mạnh, đặc biệt là đóng góp từ khu vực tư nhân.

Theo báo cáo, các hoạt động phục hồi được ghi nhận tại 149 quốc gia, chủ yếu tập trung trên đất liền với 232 triệu ha. Trong khi đó, diện tích phục hồi tại các vùng nước nội địa mới đạt 11 triệu ha, còn các vùng biển và ven biển đạt 5,7 triệu ha.

Báo cáo cảnh báo nỗ lực tại các hệ sinh thái nước ngọt, biển và ven biển còn cách xa mục tiêu, dù đây là những hệ sinh thái đang suy thoái nhanh nhất.

Trung Quốc dẫn đầu về diện tích phục hồi trên đất liền với 137 triệu ha, tiếp đến là Mông Cổ, Kazakhstan và Ethiopia.

Bên cạnh các biện pháp như trồng lại cây, hoạt động phục hồi thiên nhiên đã tạo ra khoảng 1 triệu việc làm, hướng tới mục tiêu 32 triệu việc làm vào năm 2030.

Các nỗ lực này nằm trong Thập niên Liên hợp quốc về phục hồi hệ sinh thái giai đoạn 2021–2030 và Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal được thông qua năm 2022, nhằm ngăn chặn tình trạng mất đa dạng sinh học và bảo vệ hành tinh. Khung này đặt mục tiêu bảo vệ 30% diện tích đất liền và biển vào cuối thập niên.

Báo cáo được công bố trong thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (COP17) tại Armenia, kéo dài đến cuối tuần này./.

Thế giới chậm tiến độ trong mục tiêu bảo vệ 30% thiên nhiên vào năm 2030 Thế giới mới bảo vệ khoảng 20% diện tích đất liền và vùng nước nội địa, trong khi tỷ lệ được bảo vệ ở các đại dương chỉ khoảng 10%, cách xa mục tiêu “30×30” vào năm 2030.