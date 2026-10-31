Ấn Độ phóng thành công vệ tinh NVS-03, củng cố năng lực định vị độc lập

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 31/10 đánh giá việc phóng thành công vệ tinh NVS-03 là bước tiến quan trọng trong nỗ lực củng cố hệ thống định vị vệ tinh nội địa NavIC, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và bảo đảm an ninh hạ tầng chiến lược của nước này.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi chúc mừng các nhà khoa học và kỹ sư thuộc Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) sau khi tên lửa GSLV-F18 đưa thành công vệ tinh NVS-03 vào quỹ đạo.

Ông nhấn mạnh sứ mệnh này không chỉ tăng cường năng lực hoạt động của NavIC mà còn thúc đẩy mục tiêu tự lực, tự cường trong các lĩnh vực công nghệ then chốt, đồng thời mở rộng những ứng dụng định vị phục vụ phát triển kinh tế và đời sống người dân.

Trước đó, ngày 30/10, ISRO đã phóng thành công vệ tinh NVS-03 từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan tại Sriharikota, bang Andhra Pradesh. Đây là vệ tinh thứ ba thuộc thế hệ vệ tinh định vị mới của Ấn Độ, tích hợp đồng hồ nguyên tử cùng các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao độ chính xác, tính ổn định và khả năng tương thích của hệ thống NavIC.

Thành công này giúp khôi phục mạng lưới NavIC về cấu hình hoạt động tối thiểu gồm 4 vệ tinh, sau thời gian hệ thống đối mặt với tình trạng suy giảm năng lực do một số vệ tinh hết tuổi thọ hoặc gặp sự cố kỹ thuật.

NavIC là hệ thống định vị vệ tinh khu vực do Ấn Độ tự phát triển, cung cấp dịch vụ định vị, dẫn đường và đồng bộ thời gian trên toàn lãnh thổ cùng khu vực mở rộng khoảng 1.500 km ngoài biên giới.

Hệ thống phục vụ nhiều lĩnh vực từ giao thông, hàng hải, viễn thông, quản lý phương tiện đến quốc phòng và an ninh, đồng thời giúp Ấn Độ giảm phụ thuộc vào các hệ thống định vị nước ngoài như GPS của Mỹ hay Bắc Đẩu (BeiDou) của Trung Quốc.

Việc phóng thành công NVS-03 tiếp tục khẳng định quyết tâm của New Delhi trong chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ tự chủ, củng cố hạ tầng số quốc gia và nâng cao năng lực bảo đảm an ninh chiến lược, qua đó từng bước hiện thực hóa tham vọng đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc công nghệ vũ trụ hàng đầu thế giới./.

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh chụp ảnh địa tĩnh đầu tiên EOS-05 là vệ tinh chụp ảnh chuyên dụng đầu tiên của Ấn Độ được thiết kế để hoạt động từ quỹ đạo địa tĩnh, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực quan sát Trái Đất của nước này.