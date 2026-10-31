Nửa đầu tháng 11, miền Bắc có khả năng đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng nửa đầu tháng 11 miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, thời tiết xuất hiện mưa và chuyển mát.

Trong thời gian qua, nhiều trạm khí tượng tại Bắc Bộ đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Cụ thể, trong tháng 9 đã ghi nhận 13 trạm, tháng 10 có 42/88 trạm có giá trị nhiệt độ cao nhất ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Đây là những dấu hiệu cho thấy sự bất thường của nền nhiệt nói riêng và thời tiết ở các tỉnh miền Bắc nói chung. Nguyên nhân ở miền Bắc nóng bất thường là do ảnh hưởng chính của hiện tượng EL Nino. Hiện nay, El Nino đang diễn ra với cường độ rất mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng nửa đầu tháng 11 miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, thời tiết xuất hiện mưa và chuyển mát./.

Miền Bắc chuyển mát khi mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi Do ảnh hưởng của đợt mưa dông diện rộng ở khu vực Đông Bắc Bộ, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái mát mẻ với nhiệt độ giảm nhẹ, kèm cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh.