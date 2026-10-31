Indonesia cảnh báo nguy cơ từ 3 núi lửa cùng hoạt động

Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác trước hoạt động của 3 ngọn núi lửa Anak Krakatau, Merapi và Semeru, hiện đều ở cấp độ 3 (trong thang cảnh báo với cấp 4 là cao nhất), đồng thời tránh xa các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, thông tin trên được ông Berton S.P. Panjaitan, quyền Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Truyền thông thảm họa BNPB, công bố tại cuộc họp báo ngày 30/10.

Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu núi lửa và Giảm nhẹ rủi ro địa chất (PVMBG) cho thấy, tính đến 6 giờ ngày 30/10 (giờ địa phương), cả 3 núi lửa vẫn duy trì cấp độ cảnh báo cao và tiềm ẩn những nguy cơ bất ngờ cần cảnh giác.

Đối với núi Anak Krakatau, nằm tại eo biển Sunda giữa đảo Java và Sumatra, BNPB khuyến cáo người dân, khách du lịch và ngư dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Hoạt động của núi lửa này có thể gây ra các hiện tượng như dòng dung nham, phun trào vật liệu núi lửa và tro bụi, đe dọa an toàn của người dân. Ông Berton nhấn mạnh theo khuyến cáo của cơ quan quản lý thảm họa địa phương (BPBD) và PVMBG, mọi hoạt động đều bị cấm trong phạm vi bán kính 3km quanh núi Anak Krakatau.

Trong khi đó, núi Merapi, nằm trên ranh giới giữa Đặc khu Yogyakarta và tỉnh Trung Java, tiếp tục được cảnh báo về nguy cơ dòng khí nóng, dung nham và vật liệu núi lửa phun trào.

BNPB đặc biệt lưu ý người dân sinh sống dọc các con sông bắt nguồn từ núi Merapi đề phòng nguy cơ lũ bùn đá và dòng vật chất núi lửa, nhất là khi xảy ra mưa lớn ở khu vực thượng nguồn.

Tại Đông Java, núi Semeru, ngọn núi cao nhất đảo Java, cũng duy trì cấp độ 3. Những nguy cơ được cảnh báo người dân đề phòng gồm dòng khí nóng, dung nham, vật liệu núi lửa phun trào và lũ bùn đá.

BNPB khuyến cáo người dân không tiến hành các hoạt động dọc sông Besuk Kobokan trong phạm vi 13km tính từ khu vực núi lửa, đồng thời tránh xa khu vực cách hai bên bờ sông 500m.

Cơ quan này nhấn mạnh việc tuân thủ các hướng dẫn an toàn và cảnh báo của cơ quan chức năng là cần thiết nhằm hạn chế rủi ro, đặc biệt đối với những người sinh sống, làm việc hoặc hoạt động du lịch tại các khu vực chịu ảnh hưởng của núi lửa./.

Indonesia liên tục ghi nhận các đợt phun trào núi lửa và động đất Hoạt động địa chất tại Indonesia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều núi lửa ghi nhận các đợt phun trào và một số trận động đất có độ lớn từ 5 trở lên.