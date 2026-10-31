Mỹ, Hàn, Nhật tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 30/10, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành cuộc hội đàm ba bên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Atlanta (Mỹ), trong đó tái khẳng định cam kết kiên định đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng nước chủ nhà Marco Rubio cùng người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thực thi đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ba quan chức ngoại giao nhất trí siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn các hoạt động tạo nguồn thu cho chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, đồng thời đánh giá cao vai trò của Nhóm Giám sát trừng phạt đa phương (MSMT) trong nỗ lực ngăn chặn các hành vi né tránh trừng phạt.

Cũng tại cuộc hội đàm trên, ba bên đã ký bản ghi nhớ hợp tác thành lập khuôn khổ "Đối tác Thái Bình Dương - Bắc Cực ba bên" (TAPP) nhằm mở rộng các chương trình hợp tác hàng hải và đối tác kinh tế tại khu vực Bắc Cực thuộc Thái Bình Dương.

Trong một diễn biến liên quan, báo Korea JoongAng Daily (Hàn Quốc) đưa tin, ngày 30/10, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) khẳng định các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa tức thời đối với Mỹ, các lực lượng của Mỹ hoặc các đồng minh, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực.

Trong tuyên bố được đưa ra sau các vụ phóng tên lửa này, PACOM cho biết đã nắm được thông tin về các vụ phóng tên lửa và đang phối hợp tham vấn chặt chẽ với các đồng minh cũng như đối tác.

Theo đánh giá hiện tại, sự kiện này không tạo ra mối đe dọa tức thời đối với nhân sự hoặc lãnh thổ Mỹ, cũng như các đồng minh của Washington.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên ngày 30/10.

Theo nhận định được tờ báo trên đề cập, các vụ phóng nhiều khả năng liên quan đến hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu cỡ lớn KN-25 cỡ 600 mm của Triều Tiên./.

Hàn Quốc đề xuất mô hình đa phương mới thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên Hàn Quốc đề xuất mô hình đàm phán đa phương, trong đó, Mỹ, Trung Quốc, Nga cùng chia sẻ vai trò để thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.