Trung Quốc kéo dài thời hạn lưu trú cho người có thẻ đi lại doanh nhân APEC

Trung Quốc sẽ kéo dài thời gian lưu trú tối đa cho người sở hữu thẻ đi lại doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card) tại nước này từ 60 ngày lên 90 ngày, có hiệu lực từ ngày 1/11 tới, một động thái nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại công tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, thông báo trên được Bộ Ngoại giao nước này công bố ngày 30/10, trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị đăng cai Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại Thâm Quyến từ ngày 18-19/11.

Theo Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc, Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC cũng sẽ được tổ chức tại thành phố này từ ngày 17-18/11, quy tụ khoảng 1.000 chính khách và đại diện doanh nghiệp từ các nền kinh tế APEC.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vào tháng 8 vừa qua, Trung Quốc đại lục, Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Philippines và Singapore đã cùng tuyên bố sẽ gia hạn thời gian lưu trú tối đa cho người sở hữu thẻ đi lại doanh nhân APEC từ 60 ngày lên 90 ngày tại các nền kinh tế này.

Thẻ đi lại doanh nhân APEC được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho các chuyến công tác ngắn hạn trong khu vực APEC. Theo APEC, những người nộp đơn đủ điều kiện từ các nền kinh tế thành viên tham gia đầy đủ sẽ được cấp thẻ có thời hạn 5 năm.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và các nền kinh tế APEC khác đang ngày càng phát triển.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong ba quý đầu năm 2026, kim ngạch thương mại của Trung Quốc với các nền kinh tế APEC khác đạt 24.070 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3.610 tỷ USD), tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 60,3% tổng kim ngạch ngoại thương của nước này./.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC Thẻ đi lại doanh nhân APEC là một loại thẻ được cấp cho doanh nhân, cho phép người đó được nhập cảnh vào các nền kinh tế thành viên APEC mà không cần xin thị thực.