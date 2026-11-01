Bộ tứ Quad thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản chiến lược

Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản chiến lược, củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển Trí tuệ Nhân tạo (AI), trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và nguy cơ gián đoạn thương mại toàn cầu gia tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 31/10 (giờ địa phương), ngoại trưởng bốn nước thuộc Nhóm Bộ tứ (Quad) ra tuyên bố chung bên lề cuộc họp ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Atlanta, Mỹ.

Tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực công nghiệp trọng yếu.

Bốn nước bày tỏ quan ngại về các biện pháp cưỡng ép kinh tế, hạn chế xuất khẩu và những chính sách phi thị trường có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản quan trọng của Bắc Kinh làm gia tăng lo ngại về khả năng tiếp cận nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao.

Để giảm thiểu rủi ro, Quad thúc đẩy xây dựng chuỗi giá trị khoáng sản đa dạng và đáng tin cậy, chú trọng tái chế, thu hồi nguyên liệu từ rác thải điện tử, thép phế liệu và các vật liệu đã qua sử dụng. Các bên cũng khuyến khích đầu tư tư nhân vào cơ sở thu gom, chế biến và tinh luyện khoáng sản, đồng thời xem xét đơn giản hóa thủ tục thương mại đối với vật liệu có thể tái chế.

Trong lĩnh vực công nghệ, bốn nước cam kết hỗ trợ kỹ thuật và tài chính hơn 85 triệu USD nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các công nghệ Trí tuệ Nhân tạo đáng tin cậy tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Các bên đồng thời thúc đẩy hợp tác về mạng viễn thông thế hệ mới, gồm 5G, 6G và mạng truy cập vô tuyến mở (Open RAN), cũng như tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng chất bán dẫn và phần cứng Trí tuệ Nhân tạo.

Về an ninh hàng hải, tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lưu thông thương mại và bảo đảm tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế tại các tuyến vận tải chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz, Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Quad cũng cam kết tăng cường phối hợp chống các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, đặc biệt là các tổ chức lừa đảo trực tuyến.

Ngoài ra, bốn nước dự kiến tổ chức Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Quad lần đầu tiên nhằm thúc đẩy hợp tác công-tư và mở rộng cơ hội thương mại trong các lĩnh vực trọng điểm.

Các cam kết trên cho thấy Quad tiếp tục mở rộng hợp tác về an ninh kinh tế và công nghệ, hướng tới giảm thiểu rủi ro từ sự phụ thuộc vào các nguồn cung chiến lược và củng cố chuỗi cung ứng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

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