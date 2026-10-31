WB: Ấn Độ đạt tốc độ giảm nghèo nhanh nhất thế giới

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), khoảng 496 triệu người Ấn Độ đã thoát nghèo trong giai đoạn 2011-2023. Đây là một trong những tốc độ giảm nghèo nhanh nhất thế giới, dù thành quả này vẫn chưa đồng đều.

Trong báo cáo công bố tháng 10/2026, WB cho biết tỷ lệ dân số Ấn Độ sống dưới chuẩn nghèo của nhóm nước thu nhập trung bình thấp, tức 4,2 USD/ngày, đã giảm từ 57,7% xuống 16,1% trong giai đoạn này. Nhờ đó, gần nửa tỷ người đã vượt qua ngưỡng nghèo. Tỷ lệ nghèo cùng cực, tính theo mức 3 USD/ngày, giảm mạnh hơn nữa, từ 27,1% xuống 2,6%.

Nhóm chuyên gia kinh tế về giảm nghèo khu vực Nam Á của WB do ông Ayago Wambile dẫn đầu cho biết, kết quả này chủ yếu nhờ ba yếu tố: tiêu dùng tăng mạnh; việc làm gia tăng, nhất là ở phụ nữ; và việc mở rộng các khoản chi an sinh xã hội, trong đó có trợ cấp lương thực.

Số việc làm tại Ấn Độ tăng khoảng 134 triệu trong giai đoạn 2017-2023. Tuy nhiên, các chuyên gia của WB cho rằng chênh lệch tiền lương vẫn rất rõ rệt. Năm 2023, thu nhập trung vị của nhóm 10% người lao động có thu nhập cao nhất gấp khoảng 13 lần nhóm 10% có thu nhập thấp nhất. Báo cáo cũng lưu ý tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên gần đây tăng từ 14,6% trong giai đoạn tháng 4-6/2025 lên 15,9% trong cùng kỳ năm 2026.

Các kết quả trong báo cáo phù hợp với triển vọng lạc quan của WB đối với nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đầu tháng 10/2026, WB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ lên 7,1% năm 2026. Theo WB, sức mạnh của khu vực công nghiệp và dịch vụ sẽ giúp nền kinh tế vượt qua tác động của lượng mưa gió mùa thấp hơn và giá năng lượng cao.

WB dự báo tốc độ giảm nghèo trong thời gian tới sẽ chậm hơn. Tỷ lệ dân số Ấn Độ sống dưới ngưỡng 4,2 USD/ngày dự kiến giảm từ 14,2% năm 2026 xuống 12,1% vào năm 2028./.



WB: Ấn Độ sẽ tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố ngày 11/6, WB cho biết hoạt động kinh tế của Ấn Độ vẫn duy trì đà tích cực trong những tháng đầu năm nhờ nhu cầu nội địa ổn định.