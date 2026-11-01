Gỡ sai phạm 12 dự án Mường Thanh: An cư của người dân ra sao?

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết đặc thù xử lý vi phạm tại 12 dự án vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh đã gỡ nút thắt đô thị nhức nhối hơn 10 năm qua.

Bên cạnh việc xử lý các sai phạm, vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là quyền và lợi ích hợp pháp của những người dân đã mua nhà, sinh sống ổn định tại các dự án này sẽ được bảo vệ như thế nào?