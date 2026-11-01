Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở thống nhất với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để bảo đảm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo giá trị lan tỏa sâu sắc trong từng cộng đồng dân cư và toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao; trong đó chú trọng một số nội dung trọng tâm./.
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