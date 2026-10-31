Lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật qua ngôn ngữ nhiếp ảnh

Ngày 31/10, Lễ công bố, trao giải cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ III đã diễn ra tại chùa Quán Sứ (phường Cửa Nam, Hà Nội).

Sự kiện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Quảng Ninh chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân-Yên Tử triển khai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Quảng Ninh cho hay Cuộc thi được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển tổng kết Cuộc thi. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Qua góc nhìn đa dạng của các tác giả, mỗi khoảnh khắc đã trở thành những câu chuyện sống động, giúp công chúng cảm nhận gần gũi hơn tinh thần từ bi, trí tuệ và phụng sự của đạo Phật.

Ban Trị sự trân trọng ghi nhận tâm huyết, công sức sáng tạo của các tác giả, đồng thời kỳ vọng cuộc thi và triển lãm sẽ tiếp tục là cầu nối bền chặt giữa văn hóa Phật giáo với đời sống đương đại, mang lại cho công chúng những hình ảnh đẹp và nguồn cảm hứng sống tích cực.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay đã thu hút 2.288 tác phẩm của 344 tác giả đến từ 31 tỉnh, thành phố, tập trung vào hai đề tài: “Phật giáo trong đời sống” và “Ngọa Vân.” Qua các vòng chấm chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 107 tác phẩm để trưng bày triển lãm và 15 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Quang cảnh buổi lễ trao giải. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Giải Nhất thuộc về tác giả Bùi Văn Hải với tác phẩm "Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương"; Giải Nhì thuộc về tác giả Nguyễn Mạnh Cường với tác phẩm "Ngưỡng mộ vì sự hy sinh cho Phật pháp"; giải Ba thuộc về các tác giả Diêm Công Hải ("Vạn tâm hướng Phật"), Tôn Thất Tuấn Ninh ("Cho đi là còn mãi") và Nguyễn Việt Hoàng ("Biển mây thiên cảnh"). Bên cạnh đó, 10 giải Khuyến khích cũng đã được trao cho các tác giả và tác phẩm tiêu biểu khác.

Các tác phẩm xuất sắc được triển lãm tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 31/10 đến 7/11 và tại làng thiền Ngọa Vân (Quảng Ninh) từ ngày 8/12 đến 19/12.

Thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh, triển lãm giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, kiến trúc, đời sống tu tập và những giá trị nhân văn của Phật giáo. Nhiều tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp di tích trong quần thể di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đặc biệt, các tác phẩm về Ngọa Vân đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa vùng đất gắn với hành trình tu hành, hóa Phật của Đức vua Trần Nhân Tông, làm nổi bật tinh thần nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao Giải Nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc triển lãm ảnh, Tiến sỹ Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ) nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của sự kiện khi quy tụ được hình ảnh Phật giáo từ khắp mọi miền đất nước, thể hiện tinh thần gắn bó tốt đẹp giữa đạo pháp và dân tộc.

Lễ trao giải và triển lãm không chỉ tôn vinh các tác giả tiêu biểu mà còn là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời làm sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân năm 2026 (8-19/12).

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chính thức ra mắt cuốn sách ảnh nghệ thuật "Di sản-Phật giáo-Đời sống: Hòa Quang Đồng Trần," hướng đến Đại lễ tưởng niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn./.

Khách thập phương tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)