Huyền thoại cello Mischa Maisky đến Hà Nội song tấu cùng nghệ sỹ Đinh Hoài Xuân

Vào ngày 2/11, chương trình hòa nhạc “Cello Fundamento” lần thứ 13 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm với nhân vật chính là nghệ sỹ cello nổi tiếng thế giới Mischa Maisky.

“Cello Fundamento” là chuỗi chương trình hòa nhạc cổ điển do nghệ sỹ cello Đinh Hoài Xuân thực hiện, đã tổ chức thành công 12 lần ở trong và ngoài nước.

Lần này, Ban Tổ chức mời được nghệ sỹ Mischa Maisky, một trong 10 nghệ sỹ cello tài danh mọi thời đại. Hiện nay trong Top 10 chỉ có hai nghệ sỹ còn sống và vẫn biểu diễn là Yo-Yo Ma và Maisky.

Maisky (sinh năm 1948 tại Latvia) thường trình diễn cùng những tên tuổi cũng là huyền thoại thế giới như nghệ sỹ piano Martha Argerich. Ông cũng trình diễn cùng các con là Lily Maisky (piano) hay Sascha Maisky (violon). Đinh Hoài Xuân sẽ là nghệ sỹ châu Á đầu tiên được song tấu cello cùng Maisky.

Huyền thoại cello Mischa Maisky. (Ảnh: BTC)

Cùng Mischa Maisky lên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm tối 2/11 còn có con gái ông là pianist Lily Maisky và nghệ sỹ violon Nicolas Dautricourt. Nicolas là giám khảo quen thuộc của các cuộc thi nhạc cụ cổ điển thế giới, từng tham gia Cello Fundamento hai lần với cây vĩ cầm Stradivarius trị giá 20 triệu USD. Chính sự góp mặt của nghệ sỹ Nicolas cũng là một yếu tố “bảo chứng” khiến Maisky nhận lời xuất hiện tại Việt Nam lần này.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử “Cello Fundamento,” nhạc mục không do Đinh Hoài Xuân phụ trách. Maisky đích thân chọn tác phẩm cho chương trình, cũng bởi vì ông xuất hiện trong tất cả các tiết mục từ đầu đến cuối.

Ở phần 1, Maisky chơi cùng con gái. Tiết mục cuối tam tấu có thêm nghệ sỹ violon Nicolas. Đinh Hoài Xuân sẽ song tấu cùng nghệ sỹ Maisky ở phần 2 với bản sonate 4 chương của G. Hendel.

Nghệ sỹ cello Đinh Hoài Xuân là người sáng lập và thực hiện chuỗi hòa nhạc "Cello Fundamento." (Ảnh: NVCC)

Chương trình sẽ khép lại bằng một sonate của Shostakovich do Maisky trình tấu cùng piano. Bản này Đinh Hoài Xuân cũng từng nhiều lần biểu diễn nhưng khi nghe Maisky chơi, cô vẫn cảm thấy vô cùng khâm phục vì cách xử lý của ông đôi khi khác hẳn cả với quy chuẩn cơ bản, mang lại một màu sắc âm nhạc cực kỳ hấp dẫn.

Nghệ sỹ Đinh Hoài Xuân cho biết với một người tầm cỡ như Maisky, nếu đề cập tới vấn đề thù lao thì vô cùng đắt.

"Tôi không thể trả nổi nếu không có sự ưu ái đặc biệt ông dành cho tôi và khán giả Việt Nam," nữ nghệ sỹ bày tỏ.

Đinh Hoài Xuân đã “đóng cửa” luyện đàn mấy tháng nay và còn chuẩn bị sẵn nhiều phiên bản khác nhau về tốc độ, phòng khi huyền thoại Maisky muốn chơi nhanh chậm thế nào thì đều có thể đáp ứng ngay. Cô cũng cho biết để chơi cello với tốc độ nhanh đã khó thì chơi thật chậm còn khó hơn gấp bội. Mà chơi chậm, khoe tiếng đàn đẹp ở chương có sắc thái lento (thong thả, kéo dài) chính là sở trường của Maisky.

Nghệ sỹ Đinh Hoài Xuân mới nhận vị trí Viện trưởng Viện Âm nhạc của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, và là người đại diện của Dàn nhạc Giao hưởng Bucharest (BSO) tại châu Á.

Cô đang lên kế hoạch đưa “Cello Fundamento” cùng các nghệ sỹ Việt đi lưu diễn thế giới. Cụ thể, tháng 8-9/2027, chương trình sẽ đến với khán giả Romania, Ireland và Anh.

“Trên cơ sở xúc tiến văn hóa, chúng tôi sẽ kết hợp với đại sứ quán các nước để tổ chức những chương trình giới thiệu âm nhạc và hình ảnh Việt Nam tại nước sở tại nhân dịp Quốc khánh của Việt Nam. Mỗi chương trình như vậy sẽ mời khoảng 10-15 các nghệ sỹ tiêu biểu của Việt Nam thuộc nhiều phong cách âm nhạc khác nhau từ dân gian, nhạc nhẹ tới opera, thính phòng,” nghệ sỹ Đinh Hoài Xuân cho biết./.

Đêm diễn Cello Fundamento: Thưởng thức âm nhạc đỉnh cao của 10 nghệ sỹ quốc tế Chương trình năm nay quy tụ dàn nghệ sỹ quốc tế đến từ Pháp, Đức, Romania và Việt Nam, trong tà áo dài truyền thống, họ cùng nhau tạo nên một đêm hòa nhạc tràn đầy cảm xúc, tinh tế và giàu nghệ thuật.