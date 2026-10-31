Hà Nội lần đầu tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc dành cho thanh thiếu nhi

Ngày 31/10, tại Phố Sách Hà Nội (phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội lần đầu tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2026.

Sự kiện thu hút khoảng 400 đoàn viên, đội viên, sinh viên, thanh thiếu nhi cùng đông đảo người dân tham gia.

Điểm nhấn của Ngày hội là lễ phát động phong trào đọc sách trong thanh thiếu nhi Thủ đô và ra mắt huy hiệu “Đại sứ văn hóa đọc trẻ Thủ đô” năm 2026. Danh hiệu dành cho những đoàn viên, thanh thiếu nhi có đóng góp nổi bật trong lan tỏa văn hóa đọc tại đơn vị và cộng đồng. Phong trào dự kiến được tổng kết, trao giải vào tháng 12/2026.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức tiếp cận thông tin, việc xây dựng văn hóa đọc càng có ý nghĩa quan trọng. Công nghệ giúp tìm kiếm thông tin nhanh chóng, nhưng thói quen đọc và khả năng suy ngẫm mới là nền tảng để mỗi người lựa chọn, tiếp nhận và làm chủ tri thức.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đưa văn hóa đọc trở thành hoạt động thường xuyên; xây dựng không gian đọc phù hợp tại trường học và cơ sở; đổi mới hình thức tuyên truyền, gắn đọc sách với trải nghiệm thực tiễn, giáo dục truyền thống và chuyển đổi số; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong giới thiệu sách hay, chia sẻ kiến thức, truyền cảm hứng đọc tới cộng đồng.

Trong khuôn khổ Ngày hội, chương trình giao lưu “Lịch sử và di sản Thủ đô” với sự tham gia của nhà báo Phùng Huy Thịnh, cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị đã mang đến cho các bạn trẻ những câu chuyện lịch sử ý nghĩa.

Tại tọa đàm “Văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi”, các bạn trẻ có dịp giao lưu với nhà văn Lê Phương Liên (Hội Nhà văn Việt Nam), Thượng tá, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy (Tạp chí Văn nghệ Quân đội) và đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng về vai trò của sách trong bồi dưỡng tâm hồn, phát triển tư duy và định hướng lối sống.

Chia sẻ tại tọa đàm, nhà văn Lê Phương Liên, người có hơn 50 năm gắn bó với văn học thiếu nhi nhấn mạnh: “Có ham đọc sách thì mới viết được sách.” Nhớ lại thời thơ ấu khi sách báo còn khan hiếm, bà cho biết chiếc thẻ thư viện thiếu nhi từng là tài sản quý giá, giúp mở ra những chân trời tri thức mới. Theo bà, tình yêu sách và thói quen đọc là nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng tâm hồn, tích lũy vốn sống và khơi nguồn sáng tạo.

Trong khi đó, Thượng tá, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, nếu thế hệ trước còn thiếu sách đọc thì thanh thiếu nhi ngày nay lại rơi vào tình trạng thừa thông tin nhưng lại khó tìm được nội dung phù hợp. Sự phổ biến của mạng xã hội và điện thoại thông minh cũng khiến người trẻ dễ bị phân tán sự chú ý, giảm thời gian dành cho việc đọc. Đọc sách giúp người trẻ rèn luyện sự tập trung, tư duy sâu và phát triển trí tưởng tượng. Khác với hình ảnh, video có sẵn, những trang sách đòi hỏi người đọc chủ động liên tưởng, hình dung, qua đó nuôi dưỡng óc sáng tạo và sự đồng cảm.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, tọa đàm, Ngày hội còn tổ chức trải nghiệm tại 4 trạm sách theo chủ đề, tạo không gian đọc và khám phá đa dạng cho thanh thiếu nhi. Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, 9 nhà xuất bản, nhà sách tại Phố Sách Hà Nội triển khai chương trình ưu đãi đối với 132 đầu sách, tập trung vào các lĩnh vực như văn học, lịch sử, kỹ năng, chuyển đổi số và công nghệ.

Thông qua Ngày hội, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tạo dựng môi trường học tập, khuyến khích thanh thiếu nhi chủ động tiếp cận tri thức, hình thành tư duy độc lập và tinh thần tự học. Qua đó, từng bước đưa văn hóa đọc trở thành thói quen thường xuyên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Thủ đô có tri thức, bản lĩnh và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển trong thời đại số./.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc tại các địa phương Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan thường trú TTXVN tại Lâm Đồng đã trao tặng 50 ấn phẩm của TTXVN cho Thư viện tỉnh Lâm Đồng.