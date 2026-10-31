Thái Nguyên: Lần đầu tiên phục dựng Lễ hội cơm mới của đồng bào Tày ở Hợp Thành

Chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival trà quốc tế Thái Nguyên 2026, ngày 31/10, tại xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Lễ hội cơm mới 2026 với chủ đề “Hương lúa mới - Sắc màu văn hóa Tày Hợp Thành.”

Đây là lần đầu tiên xã Hợp Thành phục dựng và tổ chức Lễ hội cơm mới nhằm bảo tồn phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống, tôn vinh thành quả lao động sản xuất và quảng bá tiềm năng du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Trịnh Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành cho biết, lễ hội không chỉ là dịp tôn vinh nét đẹp văn hóa tâm linh được gìn giữ qua nhiều thế hệ mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và quảng bá hình ảnh quê hương Hợp Thành đến với bạn bè, du khách gần xa.

Trong giai đoạn phát triển mới, xã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với nâng cao chất lượng lúa Nếp Vải, cây chè và các sản phẩm OCOP, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng nông thôn mới bền vững...

Hợp Thành là vùng đất giàu truyền thống cách mạng thuộc vùng An toàn khu (ATK) lịch sử, nơi hội tụ của 7 dân tộc anh em chủ yếu cùng sinh sống. Xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Ôn Lương, Phủ Lý và Hợp Thành của huyện Phú Lương trước đây với diện tích tự nhiên hơn 41 km2, 15 xóm bản và gần 11.000 nhân khẩu.

Được thiên nhiên ưu đãi khí hậu và thổ nhưỡng phì nhiêu, Hợp Thành nổi tiếng với 350 ha lúa Nếp Vải đặc sản, hơn 150 ha chè chất lượng cao cùng 9 sản phẩm OCOP (có sản phẩm đạt chuẩn 5 sao).

Đáng chú ý, Lễ hội Cơm mới của người Tày nơi đây là nét văn hóa truyền thống thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn trời đất, tổ tiên đã ban cho mùa màng bội thu và cầu chúc cuộc sống bản làng luôn ấm no, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ của lễ hội, cùng với các nghi thức "Cầu mùa - Cầu an" truyền thống, xã Hợp Thành còn tổ chức không gian trưng bày "Sắc màu văn hóa Tày xã Hợp Thành," "Chợ quê - sản vật Hợp Thành", tổ chức thi gói bánh chưng, thi giã bánh dày giữa các xóm trong xã, giao lưu văn nghệ "Âm vang then - tính," tổ chức các trò chơi dân gian... thu hút đông đảo du khách thập phương tham dự./.

Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026: Đưa nguyên liệu trà vào ẩm thực Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên 2026 giới thiệu các món ăn sáng tạo từ trà, kết nối nghệ nhân trong nước và quốc tế, đồng thời quảng bá ẩm thực và du lịch Thái Nguyên.