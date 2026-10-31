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Hân hoan Lễ mừng nhà rông mới dưới chân núi lửa Chư Đang Ya

Với người Jrai, nhà rông không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng quan trọng, nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết của dân làng mà còn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tâm linh quan trọng.

Hoài Nam
Hoạt động phục dựng lễ mừng nhà rông mới nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya và Festival Cồng chiêng Gia Lai (30/10-8/11). (Ảnh minh họa: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)
Hoạt động phục dựng lễ mừng nhà rông mới nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya và Festival Cồng chiêng Gia Lai (30/10-8/11). (Ảnh minh họa: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Trong ngày cuối tháng 10/2026, giữa không gian đại ngàn dưới chân núi lửa Chư Đang Ya, nhà rông mới của làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành trong niềm hân hoan của cộng đồng người Jrai nơi đây.

Khi một nhà rông mới được hoàn thành, cộng đồng tổ chức Lễ cúng mừng nhà rông mới để bày tỏ lòng biết ơn đối với các Yang, cầu mong sự bình an, no đủ, mùa màng thuận lợi và cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông A Bình, người dân làng Ia Gri, xã Biển Hồ cho biết: "Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, bà con trong làng góp công cùng làm ngôi nhà rông mới này. Bà con ở đây rất vui và tự hào vì đã đóng góp công sức để bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc mình và trao truyền cho thế hệ sau. Khi nhà rông hoàn thành, cả cộng đồng cùng tổ chức lễ mừng, thể hiện niềm vui và sự gắn kết của dân làng."

Trong tiếng cồng chiêng ngân vang, các già làng, nghệ nhân và bà con dân làng Jrai cùng thực hành nghi thức cúng mừng nhà rông mới. Những lễ vật hiến sinh như trâu, lợn, gà... được dâng lên các Yang với lòng thành kính, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, buôn làng bình an, no đủ.

Với người Jrai, nhà rông không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng quan trọng, nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết của dân làng mà còn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tâm linh quan trọng.

Lễ mừng nhà rông mới cùng nghi thức truyền thống được phục dựng dịp này tiếp tục khẳng định sức sống của văn hóa địa phương trong đời sống hôm nay.

Anh Mike, du khách đến từ Argentina chia sẻ: "Tôi thấy mọi người rất hạnh phúc khi tận hưởng không gian này. Tôi rất thích kiến trúc của ngôi nhà rông và không khí lễ hội do trưởng làng cùng những người múa cồng chiêng tạo nên. Tôi rất vui và vinh dự khi được chứng kiến nghi thức này."

Nhà rông làng Ia Gri được chính các nghệ nhân trong làng trực tiếp xây dựng bằng kinh nghiệm và kỹ thuật truyền thống. Vẻ đẹp của ngôi nhà thể hiện sự tâm huyết và trách nhiệm của những người dân trong làng đối với không gian văn hóa chung của cộng đồng. Vì thế, ngôi nhà rông mới hôm nay không chỉ mang đến một không gian sinh hoạt khang trang hơn mà còn mở ra niềm vui và sự kỳ vọng cho lớp trẻ mai sau.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, trong chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, địa phương đặc biệt chú trọng không gian văn hóa cồng chiêng, gắn với nhà rông. Nhà rông làng Ia Gri là một trong những công trình được xây dựng bằng tâm huyết của người dân, bảo đảm nguyên bản các giá trị truyền thống.

Nhà rông mới hoàn thành, các nghi lễ cũng được phục dựng nguyên bản, từ bài chiêng, lễ cúng đến chủ thể thực hành nghi lễ. Nét văn hóa đặc sắc này sẽ mang đến cho du khách và những người làm văn hóa những thước phim, tư liệu quý về văn hóa của người Jrai.

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya và Festival Cồng chiêng Gia Lai (30/10-8/11), hoạt động phục dựng lễ mừng nhà rông mới góp phần giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa của người Jrai đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đó, tạo không gian để nhân dân và du khách cùng tìm hiểu, trải nghiệm và thêm trân trọng những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Gia Lai.

Trong không gian văn hóa đậm sắc màu của cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai, nhà rông là một thiết chế văn hóa cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhà rông không chỉ là nơi sinh hoạt chung của cộng đồng mà còn là không gian lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán được trao truyền qua nhiều thế hệ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chư Đang Ya #Lễ mừng nhà rông mới #Cộng đồng người Jrai
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