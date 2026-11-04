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Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Trong bối cảnh Triều Tiên liên tục tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí, ngày 4/11, Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Nguyễn Hà
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Ngày 4/11, Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết cơ quan này đã phát hiện vụ phóng, song chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Vụ phóng diễn ra sau một loạt hoạt động thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên trong những ngày gần đây. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 2/11, nước này đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn phân tán dành cho tên lửa hành trình chiến lược.

Trước đó, hôm 31/10, Triều Tiên cũng thử nghiệm bom chùm có thể được trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, đồng thời cho biết có kế hoạch đưa vào biên chế nhiều loại đầu đạn chùm khác nhau trước cuối năm nay. Hôm 29/10, Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan về phía vùng biển phía Đông.

Đây là những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành diễn tập phòng không chung từ ngày 26/10 đến ngày 6/11.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, triển vọng tiếp xúc giữa hai bên vẫn chưa rõ ràng khi Triều Tiên chưa cho thấy nhiều dấu hiệu sẵn sàng tham gia các nỗ lực ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân. Đầu tháng 11, ông Trump cũng hạ thấp khả năng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại Trung Quốc trong tháng này.

Trong bối cảnh đó, Triều Tiên tiếp tục đề cập khả năng đối thoại với Mỹ, song cho rằng đây không phải là lựa chọn nhất thiết phải theo đuổi để bảo đảm lợi ích quốc gia.

Theo KCNA ngày 4/11, bà Kim Yo Jong, Trưởng ban Tổng vụ thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, nhận định những động thái gần đây của Washington đang khiến Bình Nhưỡng phải xem xét lại cách tiếp cận của Mỹ đối với Triều Tiên.

Trong khi đó, giới chuyên gia đánh giá triển vọng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong thời gian tới còn hạn chế.

Giáo sư Lim Eul Chul thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông, Đại học Kyungnam, nhận định phát biểu của bà Kim Yo Jong cho thấy Bình Nhưỡng không đặt đối thoại lên hàng đầu, đồng thời muốn Mỹ cân nhắc lại cách tiếp cận đối với Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Triều Tiên #phóng vật thể #thử nghiệm vũ khí Triều Tiên
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