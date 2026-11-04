Công an tỉnh Lào Cai đã triệu tập nữ tài xế điều khiển ô tô VF3 liên tục chèn ép, tông ngã một thai phụ đi xe máy trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai để điều tra, xử lý nghiêm.

Bản tin 60s ngày 4/11/2026 gồm những nội dung sau:

Triệu tập tài xế ôtô VF3 chèn ép, tông xe máy khiến thai phụ ngã xuống đường.

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