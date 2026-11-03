Tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng giữa Việt Nam và Lào

Ngày 3/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.