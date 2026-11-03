Việt Nam-Séc mở rộng hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Việt Nam và Cộng hòa Séc sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nghị viện và tổ chức Mặt trận, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đây là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc ngày 2/11 giữa Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Patrik Nacher và đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hạ viện Nacher cho biết kim ngạch thương mại song phương đạt 5,2 tỷ USD năm 2025 và dự kiến tiến gần 7 tỷ USD trong năm 2026. Ông đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Séc, với khoảng 39.000 người được công nhận là thành viên cộng đồng dân tộc thiểu số. Sự tham gia của đại diện người Việt trong Hội đồng các dân tộc thiểu số cùng các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần tăng cường gắn kết nhân dân hai nước.

Về phần mình, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Séc phát triển tích cực kể từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2025. Bà mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có chức năng tương đồng của Hạ viện Séc tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị cử tri, giám sát và quản lý xã hội; đồng thời nghiên cứu tổ chức các tọa đàm, trao đổi chuyên đề trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đề cập cộng đồng người Việt tại Séc, bà Hà Thị Nga đề nghị Quốc hội và Chính phủ Séc tiếp tục tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, làm việc và hội nhập; đồng thời xem xét mở lại hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam, tạo thuận lợi hơn về thị thực và thúc đẩy kết nối hàng không nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác kinh tế.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Trao đổi về các đề xuất, nghị sỹ Hạ viện Séc Denis Doksanský cho biết các nghị sỹ sẽ xem xét khả năng thúc đẩy mở hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam. Đối với sinh viên, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện sẽ làm việc với Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục để xem xét tăng số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại Séc. Ông khẳng định Séc mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, coi Việt Nam là cầu nối quan trọng với khu vực châu Á.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam cũng đề nghị chính quyền sở tại tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, làm việc và hội nhập, nhất là đối với những người chưa có quốc tịch Séc, hiện chủ yếu cư trú dài hạn tại nước này.

Đại sứ đồng thời đề xuất phía Séc xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất nông nghiệp do Công ty cổ phần thương mại Saparia và Hội Phật giáo Việt Nam đồng sở hữu để xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Séc, kết hợp cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng, đáp ứng nhu cầu văn hóa và tinh thần của cộng đồng. Ông cũng kiến nghị nghiên cứu miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi đoàn.

Theo Đại sứ, Đại sứ quán Việt Nam dự kiến làm việc với Bộ Nội vụ Séc ngày 11/11 để trao đổi về vấn đề thị thực. Các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Andrej Babiš dự kiến thăm Việt Nam đầu tháng 12/2026 và Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura dự kiến có chuyến thăm cá nhân vào tháng 1/2027./.

Ngoại giao nhân dân góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần mà CH Séc dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.