Bên lề Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Giảm thuế xăng, giá điện tạo thêm dư địa tăng trưởng

Bên lề Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội đánh giá việc Chính phủ đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% và giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% là giải pháp thiết thực nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, người dân, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Các đại biểu đồng thời đề nghị kiểm soát giá hàng hóa, ngăn chặn buôn lậu xăng dầu và chủ động nguồn cung năng lượng để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp): Giảm giá xăng, điện tạo dư địa hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho biết: "Tôi đánh giá cao quyết định của Chính phủ về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% và giảm giá bán lẻ điện bình quân 2%. Đây là hai mặt hàng thiết yếu, có tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Mức giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% tuy không lớn nhưng với những doanh nghiệp sử dụng nhiều điện, khoản chi phí tiết giảm trong một tháng sẽ đáng kể. Khi chi phí đầu vào giảm, doanh nghiệp có thêm điều kiện hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh; người dân cũng có thể được hưởng lợi thông qua giá hàng hóa, thực phẩm và dịch vụ.

Chính sách này còn góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng đầu tư. Năm 2026, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn lớn hơn số doanh nghiệp thành lập mới. Bên cạnh những khó khăn về vốn, đất đai, chi phí sản xuất và sinh hoạt cao cũng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, giảm chi phí xăng, điện là giải pháp thiết thực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Về kiểm soát lạm phát và mục tiêu tăng trưởng hai con số, kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, dù vẫn có khả năng nhích lên. Tuy nhiên, chỉ còn hai tháng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 nên nhiệm vụ này rất khó khăn. Dù vậy, với quyết tâm điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tôi tin mục tiêu tăng trưởng cao vẫn có cơ hội đạt được, dù sẽ cần nỗ lực rất lớn.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Để chính sách giảm thuế xăng dầu phát huy hiệu quả, các bộ, ngành và địa phương cần triển khai đồng bộ, hướng dẫn rõ để doanh nghiệp, người dân hiểu và thực hiện ngay khi chính sách có hiệu lực. Đặc biệt, cơ quan thuế và ngành điện cần áp dụng kịp thời, hướng dẫn việc giảm trừ đối với các trường hợp đã phát sinh nghĩa vụ trước thời điểm chính sách có hiệu lực nhưng thuộc diện được miễn, giảm.

Về lâu dài, muốn ổn định giá xăng dầu và điện, không thể chỉ dựa vào các biện pháp điều hành giá mà cần giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Đối với điện, cần khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, từng bước thay thế các nguồn điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Đối với xăng dầu, hiện nguồn cung trong nước vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, một phần lớn phải nhập khẩu. Tôi cho rằng cần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các nhà máy lọc dầu, trong đó có Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nâng cao năng lực chế biến dầu thô thành sản phẩm xăng dầu phục vụ thị trường trong nước; đồng thời tạo điều kiện phát triển thêm các cơ sở chế biến.

Khi chủ động hơn về nguồn cung năng lượng, Việt Nam sẽ giảm mức độ phụ thuộc vào biến động giá thế giới, qua đó tạo điều kiện ổn định giá điện, xăng dầu và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế."

Đại biểu Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh: Giảm thuế xăng, giá điện góp phần kiểm soát lạm phát

Đại biểu Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của Chính phủ trong điều hành chính sách tài khóa trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới và bất định của kinh tế toàn cầu.

Việc đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% và giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% là những giải pháp thiết thực. Đây là hai mặt hàng đầu vào quan trọng, có tác động lan tỏa đến nhiều ngành sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Khi giá xăng, điện giảm, chi phí sản xuất, vận chuyển và cung ứng hàng hóa, dịch vụ có điều kiện giảm theo, giúp doanh nghiệp hạ giá thành, người dân tiết kiệm chi phí tiêu dùng. Qua đó, chính sách góp phần kích cầu tiêu dùng, kiểm soát mặt bằng giá cả và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Cán bộ Điện lực tuyên truyền về thay đổi khung giờ cao điểm tính giá điện tại doanh nghiệp. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Đặc biệt, khi lạm phát được kiểm soát, điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất thị trường sẽ thuận lợi hơn, đồng thời mở rộng khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế. Đây là những yếu tố quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, điều hành chính sách thuế cần hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, người dân với yêu cầu bảo đảm nguồn thu ngân sách, kiểm soát chi và bội chi theo nghị quyết của Quốc hội. Thực tế, Việt Nam đã nhiều lần chủ động điều chỉnh các sắc thuế đối với xăng dầu để ứng phó với biến động thị trường. Việc sử dụng linh hoạt công cụ thuế có ý nghĩa quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô.

Để chính sách phát huy hiệu quả, trước hết cần tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả thị trường, bảo đảm việc giảm giá xăng dầu, điện được phản ánh hợp lý vào giá hàng hóa, dịch vụ. Tránh tình trạng khi giá xăng dầu tăng, giá hàng hóa tăng nhanh nhưng khi giá năng lượng giảm, giá bán lại không giảm tương ứng, làm giảm hiệu quả chính sách và ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phòng, chống buôn lậu xăng dầu. Khi giá xăng trong nước có chênh lệch với các nước, địa bàn lân cận, nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới có thể gia tăng. Do đó, cần kiểm soát chặt chẽ thị trường, bảo đảm nguồn cung và ngăn chặn các hành vi trục lợi chính sách.

Nếu triển khai đồng bộ các giải pháp trên, chính sách giảm thuế xăng và giá điện sẽ phát huy hiệu quả, góp phần hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội./.

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI: Kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc.