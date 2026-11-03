Multimedia

Infographics

Thương mại song phương Việt Nam-Lào

Việt Nam và Lào duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại bình quân trên 20%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Hai nước còn nhiều dư địa để đưa thương mại phát triển tương xứng với quan hệ đặc biệt.

Thương mại Việt Nam-Lào duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20%/năm trong giai đoạn 2021-2025, trong khi cơ cấu hàng hóa trao đổi giữa hai nước đang có những chuyển dịch tích cực. Hai nước còn nhiều dư địa để đưa quan hệ thương mại phát triển tương xứng với quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thương mại Việt Nam-Lào #Quan hệ Việt Nam-Lào #Thương mại quốc tế #Tăng trưởng thương mại #Cơ cấu hàng hóa #NQ 06-bt #NQ 59-bt Lào Việt Nam
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Lào

NGHỊ QUYẾT 06 VỀ TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 mang chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà,” chính thức diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11/2026 tại tỉnh Thái Nguyên.

Thương mại song phương giữa Việt Nam và Ba Lan

Thương mại song phương giữa Việt Nam và Ba Lan

Ba Lan là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung và Đông Âu, đồng thời là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường EU.