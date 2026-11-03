Thương mại song phương Việt Nam-Lào

Thương mại Việt Nam-Lào duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20%/năm trong giai đoạn 2021-2025, trong khi cơ cấu hàng hóa trao đổi giữa hai nước đang có những chuyển dịch tích cực. Hai nước còn nhiều dư địa để đưa quan hệ thương mại phát triển tương xứng với quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào./.
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