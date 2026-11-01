Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

Sáng 1/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 đã diễn ra với sự tranh tài của 4 "nhà leo núi" xuất sắc.
Đoàn Lê Anh Đức (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam) đã giành vòng nguyệt quế./.
Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sáng 1/11.
Sáng 1/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 đã diễn ra với sự tranh tài của 4 "nhà leo núi" xuất sắc.
Đoàn Lê Anh Đức (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam) đã giành vòng nguyệt quế./.
Chương trình “Chia sẻ cùng Thầy cô” năm 2026 lựa chọn 34 xuất sắc nhất để vinh danh tại Hà Nội từ 190 hồ sơ giáo viên tiêu biểu được hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố đề cử.
Các lớp học ban đêm ở Dân Hóa đang giúp đồng bào dân tộc Chứt biết đọc, biết viết, mở rộng cơ hội học tập và tạo nền tảng phát triển sinh kế bền vững.
Tại các địa phương, việc rà soát tổ chức trường học sau sắp xếp đang tập trung giải quyết những vấn đề về quy mô trường, đội ngũ, cơ sở vật chất và điều kiện học tập của học sinh.
Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi thường niên kết nối kiến thức STEM với những vấn đề thực tiễn của đời sống cho các tài năng trẻ Việt Nam.
Điểm nhấn của Ngày hội là lễ phát động phong trào đọc sách trong thanh thiếu nhi Thủ đô và ra mắt huy hiệu “Đại sứ văn hóa đọc trẻ Thủ đô” năm 2026.
AI or Behind là cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam sử dụng bài thi theo tiêu chuẩn quốc tế về AI để đánh giá năng lực học sinh. Cuộc thi nhằm hướng tới tạo một sân chơi học thuật uy tín.
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết theo kế hoạch, việc sửa đổi chương trình sẽ hoàn thành trong năm 2026, hoàn thiện bộ sách giáo khoa trong năm 2027 để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát việc thu học phí đảm bảo đúng quy định, không bắt buộc sinh viên đóng gộp nhiều tháng.
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân; Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân.
Đoàn công tác của trường Đại học Luật Hà Nội do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng nhà trường, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Hy Lạp nhằm tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh vừa tổ chức tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cho gần 1.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.
Từ một ngôi làng nhỏ vùng Tây Nguyên đến giảng đường RMIT Việt Nam, Y Bdáo đang từng bước biến cơ hội học tập thành sứ mệnh hỗ trợ phụ nữ Jarai phát triển sinh kế từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Trong bối cảnh AI có thể làm thay con người rất nhiều việc trong lĩnh vực truyền thông, các chuyên gia cho rằng nhà trường cần phải trang bị nhiều hơn cho sinh viên các giá trị nhân bản.
Tổng mức đầu tư hai dự án trường học thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” ở Quảng Ninh là 2.016 tỷ đồng, kỳ vọng tạo bước đột phá mới trong chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục.
Sở giáo dục và đào tạo sẽ ra đề kiểm tra học kỳ chung cho các cơ sở trên toàn tỉnh với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Việc chọn môn thi và số lượng môn do địa phương quyết định, tuỳ điều kiện thực tế.
Từ ngày 30/10, các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội chỉ được thu tiền ăn, bán trú, trông giữ, học bổ trợ, đưa đón và nước uống trong giới hạn mức trần do thành phố quy định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung camera tại phòng thi, siết chặt trách nhiệm của cán bộ làm thi và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh, việc giữ nguyên quy mô 10 học sinh/đội tuyển đối với kỳ thi năm nay được thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tế triển khai.
Dự án CyberZ hướng tới giúp sinh viên tự bảo vệ mình trước nguy cơ lừa đảo trực tuyến, khuyến khích người trẻ chủ động tham gia bảo vệ cộng đồng, từng bước hình thành mạng lưới những “Chiến binh số."
Dự thảo thông tư quy định quy trình tổ chức ăn nội trú, bán trú, từ lựa chọn đơn vị cung cấp, xây dựng và công khai thực đơn đến tiếp nhận, bảo quản, chế biến, vận chuyển, giao nhận, phục vụ bữa ăn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo quy định các yêu cầu cụ thể đối với nhóm nghiên cứu tiềm năng và nghiên cứu mạnh trong các cơ sở giáo dục đại học.
Theo quy định mới, khi kết thúc chương trình chính khóa nhưng vẫn còn thời gian trong ngày trước khi phụ huynh kết thúc giờ làm việc, trường cần bố trí hoạt động giáo dục tăng cường và không thu phí.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Thái Văn Tài cho hay việc giảm số môn thi nhằm giảm áp lực thi cử, hướng đến giáo dục toàn diện, tránh vô tình định hướng học sinh chọn ngành nghề theo môn thi.
Tỉnh Lạng Sơn đã tinh gọn 262 cơ sở giáo dục công lập, cơ bản hoàn thành kiện toàn tổ chức, bố trí đội ngũ sau sắp xếp; tiếp tục tháo gỡ khó khăn để bảo đảm hoạt động dạy học ổn định và hiệu quả.
Thông tư 85 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11 yêu cầu các trường học triển khai dạy học tăng cường và không thu phí. Theo các trường, khó khăn lớn nhất là kinh phí triển khai.
Việc thí điểm đưa tiếng Lào vào trường học đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của học sinh khu vực biên giới, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa, phát triển nguồn nhân lực hai nước.
Không chỉ được dạy trong lớp học, ngôn ngữ ký hiệu đã vượt khỏi không gian riêng, trở thành trào lưu trên mạng xã hội, giúp trẻ khiếm thính tiếp cận tri thức, tự tin giao tiếp và hòa nhập cộng đồng.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phát hiện thiếu sót trong bố trí phó hiệu trưởng, kế toán tại các trường sau sáp nhập và yêu cầu rà soát, kiểm điểm trách nhiệm.
Sự kiện được tổ chức tại Trường Nguyễn Siêu với mục tiêu là điểm chạm thể thao - gia đình kết nối khi thu hút sự tham gia không chỉ của học sinh mà cả phụ huynh, với quy mô khoảng 3.000 người.