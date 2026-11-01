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Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sáng 1/11.

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Sáng 1/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 đã diễn ra với sự tranh tài của 4 "nhà leo núi" xuất sắc.

Đoàn Lê Anh Đức (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam) đã giành vòng nguyệt quế./.

(TTXVN/Vietnam+)
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