Trần Bùi Bảo Khánh - Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25

Với tổng điểm cao nhất (215 điểm), Trần Bùi Bảo Khánh, lớp 12 Sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, đã xuất sắc giành ngôi Vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.

info-vo-dich-olympia.png

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam (Hà Nội) đã giành ngôi Vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra sáng 26/10.

Ở các phần thi, Bảo Khánh luôn thể hiện sự tự tin và ghi điểm thuyết phục.

Trong phần thi "Về đích," Bảo Khánh đã nỗ lực bứt phá, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Với tổng điểm cao nhất (215 điểm), học sinh Trần Bùi Bảo Khánh đã xuất sắc giành ngôi Vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025./.

