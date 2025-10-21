Khánh Hòa: Cậu học trò chuyên Sinh trên đường chinh phục đỉnh Olympia

Em Đoàn Thanh Tùng, học sinh lớp 12 Sinh, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, phường Nam Nha Trang, là đại diện của tỉnh Khánh Hòa góp mặt vào vòng chung kết Chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra ngày 26/10.

Để có kết quả này là cả một hành trình dài đầy thử thách với cậu học trò chuyên Sinh.

Ngay từ những năm còn là học sinh trung học cơ sở, Tùng đã có sở thích với môn Lịch sử. Tùng đọc và xem rất nhiều sách liên quan đến môn học này. Các dữ kiện lịch sử cũng được Tùng hệ thống hóa thành chuỗi kiến thức để dễ thuộc và nhớ lâu.

Khi vào cấp trung học phổ thông, như duyên nợ, Tùng lại chọn học chuyên Sinh học. Với Tùng, môn Sinh học có rất nhiều điều thú vị. Thời gian trôi qua, từ việc bắt đầu học những kiến thức ở sách giáo khoa cho đến giải đề những bài tập nâng cao, niềm đam mê môn Sinh học của Tùng ngày càng lớn lên.

Bộ sưu tập giải thưởng của Tùng bao gồm Giải Nhất môn Sinh học cấp tỉnh năm lớp 12, giải Khuyến khích môn Sinh học Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11, giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 khi còn là học sinh Trường Trung học Cơ sở Lý Thái Tổ.

Đoàn Thanh Tùng trao đổi kiến thức cùng cô giáo và các bạn học. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Với Tùng, mỗi cuộc thi, sân chơi là dịp để mở rộng kiến thức, rèn luyện tâm lý và các kỹ năng cần thiết. Hiện, em đang dành thêm thời gian để ôn luyện cho Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học.

Về bí quyết học tập, Tùng cho biết, em học rất kỹ các kiến thức cơ bản ở sách giáo khoa. Sau đó, em giải bài tập và tìm kiếm thêm các đề bài trên internet để ôn luyện. Điều quan trọng nhất là em luôn giữ cho tinh thần thoải mái, tự tin khi làm bài.

Trong thời đại chuyển đổi số, Tùng đã ứng dụng các phần mềm, trợ lý ảo dành cho học tập để hỗ trợ việc học. “Nhiều lúc, em thấy có những bài giải trên mạng nhìn qua thì hợp lý nhưng thực tế không phải là đáp án đúng. Do đó, khi dùng các ứng dụng học tập trên mạng, các bạn cần có sự chọn lọc cẩn thận,” Tùng chia sẻ.

Tùng luôn thích thú và theo dõi các chương trình giải trí liên quan đến trí tuệ, trong đó có Đường lên đỉnh Olympia. Bước vào lớp 10, Tùng đã trở thành thành viên của Câu lạc bộ Thắp lửa Olympia - nơi quy tụ những học sinh đam mê học hỏi, khám phá và yêu thích cuộc thi này.

Giành giải Nhất cuộc thi Thắp lửa Olympia cấp trường, Tùng được chọn làm đại diện cho trường tham dự sân chơi do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Qua từng vòng thi, Tùng tự tin thể hiện các kiến thức. Tùng cho biết, Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức đa nền tảng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đối với các câu hỏi tư duy, câu hỏi liên quan đến lịch sử, em đều khá tự tin. "Có được điều này là nhờ thói quen đọc báo, theo dõi các tin tức thời sự hằng ngày. Nhờ đó, em có thêm nhiều kiến thức ở các lĩnh vực" - Tùng tâm sự

Đoàn Thanh Tùng, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tại buổi lễ tiễn cậu học trò lên đường ra Thủ đô chinh phục chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2025, cô Đặng Ngọc Lệ Thy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn xúc động và tự hào cho biết Đoàn Thanh Tùng có một hành trình học tập, rèn luyện đầy bản lĩnh, tập trung cao độ, phán đoán chính xác, phản xạ nhanh nhạy.

Đó chính là những yếu tố quan trọng góp phần giúp em thành công trong học tập cũng như những lần chinh phục kiến thức của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần, quý và sắp tới sẽ là vòng chung kết.

Với kinh nghiệm trong học tập và sự cổ vũ của gia đình, thầy cô, bạn bè , cô Đặng Ngọc Lệ Thy tin tưởng cậu học sinh Đoàn Thanh Tùng sẽ phát huy sự tự tin, bản lĩnh, quyết tâm thi đấu tại vòng thi chung kết. “Toàn trường xin gửi đến em lời chúc từ trái tim. Chúc em khởi động mạnh mẽ, tăng tốc ngoạn mục và về đích thành công,” cô Đặng Ngọc Lệ Thy nhấn mạnh./.

