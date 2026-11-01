Triệt phá đường dây làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, thu lợi tiền tỷ

Đường dây do Hoàng Nhật Vũ cầm đầu đã làm giả hàng chục nghìn bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép lái xe và nhiều loại tài liệu khác, giao dịch qua mạng xã hội để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ hơn 670 con dấu giả. Đường dây này đã làm giả hàng chục nghìn tài liệu, từ bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề đến giấy phép lái xe, với thủ đoạn tinh vi, giao dịch qua mạng xã hội, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Sáng 1/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây làm, mua bán giấy tờ, tài liệu giả quy mô lớn, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ hơn 670 con dấu giả của các cơ quan, tổ chức.

Đường dây này đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Theo điều tra, đường dây do Hoàng Nhật Vũ (sinh năm 1990, trú tại phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu, trực tiếp tổ chức làm giả giấy tờ, tài liệu. Các sản phẩm được chế tác tinh vi, khó nhận biết bằng mắt thường.

Các đối tượng sử dụng Facebook, Telegram, Zalo để giao dịch, tài khoản ngân hàng không chính chủ và dịch vụ giao hàng nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Số giấy tờ giả được xác định gồm bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại tài liệu khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 9 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan./.