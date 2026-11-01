Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô đặc biệt lớn

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và triệt phá một đường dây làm, mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả với quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn. Lực lượng Công an thu giữ hơn 670 con dấu giả, hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu giả các loại trong vụ việc.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại các cơ quan, tổ chức. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định đây là đường dây có sự phân công chặt chẽ giữa các đối tượng làm giả, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ. Ban chuyên án đã được thành lập để tổ chức đấu tranh.

Các đối tượng sử dụng triệt để mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo với thông tin ẩn danh, số điện thoại không chính chủ; hạn chế gặp trực tiếp người mua, gửi tài liệu qua bưu chính hoặc ứng dụng giao hàng. Khi trực tiếp giao nhận, chúng che kín mặt, thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển. Hoạt động thanh toán được thực hiện qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, mua bán trái phép trên mạng xã hội, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu người thụ hưởng thực tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 09 đối tượng về tội “Làm giả con dấu dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động lực lượng trinh sát, kiên trì bám sát địa bàn, thu thập chứng cứ, xác minh các đầu mối. Lực lượng chức năng từng bước làm rõ phương thức tổ chức, quy luật hoạt động, xác định vai trò của các đối tượng và địa điểm làm giả. Đối tượng cầm đầu được xác định là Hoàng Nhật Vũ (sinh năm 1990, trú tại phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh), trực tiếp làm giả với thủ đoạn rất tinh vi.

Ngày 15 tháng 10 năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng khi đang giao nhận tài liệu giả. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện và tài liệu liên quan.

Các con dấu giả đối tượng sử dụng để thu lợi bất chính. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực như bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 09 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Các con dấu giả đối tượng sử dụng để thu lợi bất chính. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi những cá nhân đã từng liên hệ đặt làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin và hợp tác làm rõ vụ việc để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hành vi làm, mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hệ lụy nghiêm trọng. Người sử dụng giấy tờ giả có thể gây thiệt hại cho chính mình và xã hội, như tư vấn sai quy định trong môi giới bất động sản, gia tăng nguy cơ tai nạn lao động khi vận hành máy móc, sai sót kỹ thuật trong xây dựng, kế toán, tài chính, đặc biệt là trong các ngành nghề liên quan trực tiếp đến giáo dục, sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân.

Các giấy tờ, tài liệu giả đối tượng sử dụng để thu lợi bất chính. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả để thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm liên quan đến giấy tờ giả, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng con dấu, văn bằng, chứng chỉ, giấy phép và các loại giấy tờ giả; nâng cao cảnh giác trước những tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo dịch vụ làm bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép không cần học tập, thi cử; không tùy tiện cung cấp hình ảnh căn cước, thông tin nhân thân, chữ ký, dữ liệu sinh trắc học cho cá nhân, tổ chức không rõ danh tính. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đơn vị sử dụng lao động cần tăng cường kiểm tra, đối chiếu, xác minh tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ, giấy phép trong hồ sơ tuyển dụng, bổ nhiệm, tiếp nhận nhân sự. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý./.