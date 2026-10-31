Đồng Nai triệt phá đường dây bán hàng qua livestream lừa dối khách hàng, trốn thuế

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng.

Đây là kết quả điều tra mở rộng chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội Facebook do Công an thành phố Đồng Nai tổ chức triệt phá.

Tính đến nay, tổng số đối tượng đã bị khởi tố liên quan đến vụ án này là 9 đối tượng với các tội “Lừa dối khách hàng,” “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế.”

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định, các sản phẩm được nhóm đối tượng này sử dụng để kinh doanh có dấu hiệu kém chất lượng.

Đáng chú ý, một số sản phẩm đã bị Sở Y tế thành phố Hà Nội ra quyết định thu hồi số công bố nhưng vẫn được các đối tượng che giấu thông tin, tiếp tục đưa ra thị trường để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 6/8/2026, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khám xét đồng loạt tại 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh; thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra xác định, vào cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (sinh năm 1991, thường trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh Thanh Trà (có địa chỉ trụ sở tại tổ 2, khu phố Thanh Hòa, phường An Lộc, thành phố Đồng Nai) để phục vụ việc kinh doanh bán hàng online.

Hỗ trợ Nam trong việc livestream trên ứng dụng Facebook để giới thiệu thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (chị ruột Nam, sinh năm 1985, trú tại phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Mặc dù biết ngày 10/10/2025 Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP nhưng nhóm đối tượng che giấu thông tin và tiếp tục giới thiệu sản phẩm trên phiên livestream bán hàng cho người tiêu dùng.

Kết quả, Công ty Trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh Thanh Trà tiêu thụ 14.434 sản phẩm đã bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh Thanh Trà kê khai không đúng về doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế; đồng thời công ty này đã sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh để hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Đối với Đinh Mã Hoài Nam - Giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh Thanh Trà, trong quá trình điều tra, Nam đã khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp, Nam thực hiện việc kinh doanh online và đã bán được số lượng hàng hóa có tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định.

Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi và số đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Đồng Nai đề nghị, người tiêu dùng đã mua các sản phẩm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty Trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh Thanh Trà liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đồng Nai cung cấp thông tin tài liệu tang vật, hỗ trợ cơ quan điều tra có cơ sở bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng./.

Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt 404 tỷ đồng qua AI Livestream TATAO Live Ngày 25/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đường dây lừa đảo huy động vốn qua nền tảng AI Livestream TATAO LIVE.