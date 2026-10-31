Đối tượng bị truy nã trong vụ Phan Công Khanh từ Thái Lan về đầu thú

Chiều 31/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Huỳnh Xuân Vấn (sinh năm 1987), đối tượng bị truy nã trong vụ án liên quan Phan Công Khanh đã từ Thái Lan trở về Việt Nam và ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 28/10/2026, Huỳnh Xuân Vấn nhập cảnh từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không và chủ động ra đầu thú. Các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để đối tượng trở về nước, phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Theo trình bày của Vấn, trong thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, qua theo dõi thông tin báo chí, Vấn biết mình đã bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Phan Công Khanh.

Cho rằng một số nội dung khai báo của những người cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng các tình tiết liên quan đến mình, đồng thời lo ngại phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, Vấn mong muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân nên đã chủ động về Việt Nam đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đánh giá lời khai, xác định hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng người, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo việc bỏ trốn, kể cả ra nước ngoài không làm mất đi trách nhiệm hình sự. Cơ quan công an kêu gọi những người đang bị truy nã sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác làm rõ vụ án và tự nguyện khắc phục hậu quả để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể xem xét đầu thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; việc áp dụng được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Gia đình, người thân và những người biết thông tin về người đang bị truy nã cần tích cực vận động họ ra đầu thú; đồng thời liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn. Người đang ở nước ngoài có thể liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại hoặc cơ quan công an đang thụ lý vụ án để được hướng dẫn thủ tục trở về nước đầu thú.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh chủ động ra đầu thú, hợp tác với cơ quan chức năng là cơ hội để người bị truy nã trực tiếp trình bày sự việc, thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng; đồng thời được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật./.

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